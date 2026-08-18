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Martes, 18 de agosto de 2026
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Estados Unidos

María Elvira Salazar gana las primarias republicanas en el Distrito Congresional 27 de Florida: obtuvo el 81,5 % de los votos

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
María Elvira Salazar - Foto EFE
María Elvira Salazar - Foto EFE
En la carrera republicana por la gobernación de Florida, Byron Donalds obtuvo la nominación del Partido Republicano.

La congresista republicana María Elvira Salazar ganó la primaria de su partido en el distrito 27 de Florida con 81,5 % de los votos, según la proyección de Associated Press.

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Salazar aseguró de esta forma su candidatura para buscar otro periodo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Con el 70 % de los votos contabilizados, Salazar sumaba 26.162 sufragios ante los 5.925 de su rival, V. Michael Arias, esto según los resultados reflejados por AP.

La legisladora, que representa un distrito del sur de Florida, llegaba a estas votaciones como la candidata en funciones y tenía como principal objetivo superar el proceso interno republicano para seguir en el Congreso.

El resultado de Salazar se produjo en el transcurso de una jornada electoral en la que además los votantes definieron a los candidatos de los principales partidos para la elección de gobernador.

En la carrera republicana por la gobernación, Byron Donalds obtuvo la nominación del Partido Republicano. El congresista, que tenía el respaldo de Donald Trump, logró cerca de la mitad de los votos y con esto, superó al vicegobernador Jay Collins, su rival directo.

Con esta victoria, Donalds se convirtió en el candidato republicano que buscará suceder a Ron DeSantis, el cual no puede aspirar a un tercer mandato de forma consecutiva.

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En noviembre se verá las caras con el demócrata David Jolly, que también consiguió la victoria en la primaria de su partido.

Jolly consiguió el 63,1 % de los votos con el 55 % de las papeletas ya contadas al momento del reporte de AP que se incluye en los resultados revisados.

La jornada de igual forma definió la primaria republicana especial para el Senado. Ashley Moody, quien en este momento es senadora, obtuvo la nominación republicana con 79,6 % de los votos al momento en que se habían contabilizado 49 % de las papeletas, de acuerdo con AP.

Los resultados consolidan de esta manera a Donalds como el candidato republicano a la gobernación y a Salazar como la candidata republicana para mantener su escaño en la Cámara.

Las cifras son los resultados parciales y proyecciones electorales de la jornada del 18 de agosto de 2026, por lo que podrían actualizarse a medida que siga el conteo oficial.

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