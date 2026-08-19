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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Colombia

Perrita dio a luz el día del terremoto y quedó atrapada con sus 10 cachorros bajo los escombros: así fue su emotivo rescate

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Devastador terremoto en Colombia - EFE
Devastador terremoto en Colombia - EFE
En el operativo participaron rescatistas, carabineros, veterinarios, voluntarios y autoridades de Risaralda.

En medio de las dolorosas escenas que ha dejado el terremoto en Pereira, un rescate protagonizado por una perrita y sus cachorros logró devolver, por unos instantes, la esperanza y la sonrisa a quienes continúan trabajando entre los escombros.

La protagonista de esta historia es Reina, una perrita que fue encontrada con vida junto a sus diez cachorros en una vivienda colapsada de Arabia, zona rural de Pereira.

De acuerdo con los carabineros de la Policía que participaron en el hallazgo, los pequeños habrían nacido el mismo 10 de agosto, día en que ocurrió el terremoto, y permanecieron junto a su madre hasta que los equipos de emergencia lograron llegar hasta ellos.

En el operativo participaron rescatistas, carabineros, veterinarios, voluntarios y autoridades de Risaralda. Tras varias labores para retirarlos de los escombros, Reina y sus diez cachorros fueron rescatados con vida y posteriormente recibieron atención veterinaria especializada.

Según la versión entregada por los carabineros, la perrita habría utilizado su propio cuerpo para proteger a sus recién nacidos mientras permanecían atrapados bajo los restos de la vivienda.

El emotivo rescate se convirtió así en uno de los momentos de esperanza en medio de la emergencia que continúa afectando a varias familias de la región.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó este miércoles, en su último balance sobre el terremoto que estremeció a Colombia el pasado 10 de agosto, que el número de muertos debido al catastrófico evento aumentó a 312.

El número de personas heridas, entre tanto, lo elevó a 4.380. la Unidad también reveló que el terremoto dejó 29.680 viviendas destruidas, 134.282 viviendas averiadas y 277 edificios colapsados.

En el balance publicado, de carácter nacional, indicó que 15 departamentos y 470 municipios afectados resultaron afectados. Además, mencionó que 143.533 familias y 294.503 personas sufrieron afectaciones.

La Unidad estima que hay “290 personas desaparecidas y 358 personas rescatadas” entre los escombros que dejó el letal terremoto.

También estimó que 334 centros de salud, 3.423 centros educativos y 4.054 centros comunitarios resultaron afectados.

Reveló que 421 vías, 97 acueductos, 56 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos tuvieron afectaciones. Finalmente indicó que 485 animales han sido rescatados.

El terremoto en Colombia tuvo una magnitud de 7,4 y afectó, especialmente, a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

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