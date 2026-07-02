"Es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia": Departamento de Estado a NTN24 sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la intención de la líder democrática venezolana y premio Nobel de Paz María Corina Machado de regresar a Venezuela, en medio de la catástrofe por los devastadores terremotos que han golpeado al país suramericano.

En declaraciones en primicia a NTN24, un portavoz del Departamento de Estado afirmó: "La Administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestra respuesta ha sido rápida y eficaz".

Además, el portavoz enfatizó en que introducir un debate político en este momento no es conveniente en medio de las operaciones de ayuda humanitaria que actualmente se desarrollan en territorio venezolano.

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"Añadir cuestiones políticas delicadas a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia", señaló el portavoz subrayando el carácter prioritario de la asistencia en emergencias sobre cualquier consideración de índole política.

Respuesta del Departamento de Estado a NTN24.

La declaración del Departamento de Estado llega en medio de anuncios sobre un posible retorno de Machado a Venezuela, un regreso que ha generado debate tanto en círculos políticos nacionales como internacionales.

El pasado lunes 29 de julio, la misma María Corina Machado denunció que el régimen de Delcy Rodríguez estaba bloqueando su regreso a Venezuela.

"Estoy en la Ciudad de Panamá, donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo; quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo, en el abrazo", dijo Machado.

"Quieren enterrar la verdad, cuando los venezolanos queremos enterrar dignamente a nuestros muertos, me encuentro muy cerca de Venezuela (...) haré lo que haya que hacer", acotó.

Tras este pronunciamiento, sigue siendo incierta la decisión de la líder democrática sobre su retorno.

No obstante, múltiples informes de prensa han revelado que la Administración Trump ha marcado distancia frente a esta intención y su consejo persistente ha sido que Machado no regrese al país por ahora, algo que se confirma con el pronunciamiento a NTN24 este jueves.