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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Temblor en Colombia

LaLiga se solidariza como Colombia: Alavés y Getafe guardan minuto de silencio por las víctimas del terremoto

agosto 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Alavés y Getafe minuto de silencio -Foto captura de pantalla en X
Alavés y Getafe minuto de silencio -Foto captura de pantalla en X
Antes del pitazo inicial en su debut de la temporada, los clubes españoles guardaron un minuto de silencio por los afectados tras el terremoto.

Las muestras de solidaridad internacional tras la tragedia ambiental en territorio colombiano continúan extendiéndose en el deporte de élite.

Antes de iniciar su partido inaugural en LaLiga, los planteles del Deportivo Alavés y el Getafe CF guardaron un respetuoso minuto de silencio en el campo de juego.

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El emotivo homenaje rinde honor a las víctimas mortales, heridos y miles de familias damnificadas por el devastador terremoto que afectó a Colombia en días recientes.

Jugadores, cuerpos técnicos y aficionados presentes en el estadio se sumaron a la pausa previa al encuentro para expresar su respaldo y enviar un mensaje de fraternidad hacia la nación colombiana en medio del proceso de emergencia y reconstrucción.

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Este gesto se suma a las manifestaciones institucionales que diversos clubes de las grandes ligas continentales han llevado a cabo para visibilizar la crisis humanitaria y acompañar a la distancia a las comunidades impactadas por el evento telúrico.

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