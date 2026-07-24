Se agudiza la guerra con Irán: misiles de EE. UU. alcanzaron múltiples objetivos del régimen

Objetivos del régimen iraní fueron alcanzados este viernes por misiles de Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump prometiera un “castigo militar de gran envergadura” para Teherán y sus aliados hutíes en Yemen.

Ya van más de trece días desde que el frágil acuerdo entre EE. UU. e Irán se rompió y las fuerzas armadas iraníes respondieron disparando contra bases estadounidenses en países árabes vecinos.

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Trump ha amenazado en los últimos días con ampliar los objetivos atacados en Irán para incluir centrales energéticas y puentes, con enviar fuerzas terrestres para tomar el control de su centro petrolero de la isla de Kharg.

En la tarde del viernes, desde la Casa Blanca, Trump afirmó que aún no había tomado una decisión sobre nuevos ataques de gran envergadura y añadió que Irán está “buscando” un acuerdo.

“Estamos hablando con ellos. Creo que se lo están tomando en serio. Creo que… se están mostrando, con diferencia, más serios de lo que los hemos visto nunca, pero eso no significa que lleguemos a ese punto», declaró Trump.

“Hay una salida militar en la que simplemente seguimos adelante tal y como estamos, e incluso podemos intensificar los ataques, y eso supone destruir todo lo que tienen. O hay una estrategia más inteligente que consiste en llegar a un acuerdo”, agregó.

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En paralelo, sigue la puja por el estrecho de Ormuz, entrada al Golfo, que además ha sido hasta ahora el epicentro de la guerra.

El ejército de Estados Unidos afirmó, además, que disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de operación cuando intentaba eludir el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

"Inutilizamos el buque tanque después de que la tripulación intentara romper el bloqueo al menos cuatro veces antes", declaró el capitán de la Marina Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de Estados Unidos.