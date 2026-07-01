Exjefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA lanzan alerta sobre el futuro de Venezuela tras los terremotos y piden el regreso de María Corina Machado

Este miércoles 1 de julio, por medio de un comunicado, 33 exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) se solidarizaron con Venezuela, tras la tragedia de los dobles terremotos que a la fecha han dejado más de 2000 personas fallecidas, miles de heridos y cientos de desaparecidos.

“Sumar nuestra palabra de acompañamiento y solidaridad con el pueblo venezolano en medio de su dolor, de su luto y recogimiento expectante, ajenos a todo espíritu de celebración”, indicaron.

De igual manera, por medio de este oficio expresaron su agradecimiento y destacaron la “ayuda masiva de gobiernos extranjeros”, mientras cuestionaron la falta de acción e “incapacidad” ante la tragedia por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez, en estados como La Guaira, uno de los más afectados tras los sismos del pasado miércoles 24 de junio.

“La incapacidad de su dictadura cleptócrata para asumir una mínima asistencia reparadora ante el desastre humanitario mencionado y sus dimensiones colosales”, manifestaron.

Frente a esta situación, la falta de asistencia por parte de las autoridades locales ante la tragedia, los integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas emitieron un mensaje de alerta sobre el futuro de la nación sudamericana.

“Alertamos a los gobiernos democráticos acerca del grave dilema que se cierne sobre el destino de esa querida nación”, expresaron.

El comunicado que se encuentra firmado por exjefes de Estado manifiesta que esta situación lleva a replantear la forma en que la comunidad internacional ha abordado el tema de Venezuela desde el pasado 3 de enero, dejando claro que es a los propios venezolanos a los que les corresponde “dibujar su propio porvenir”.

También cuestionaron el hecho de que el régimen chavista haya impedido el ingreso de María Corina Machado para “acompañar solidariamente” a sus compatriotas en estos momentos de miedo, incertidumbre y profunda tristeza.

"Muestra la peor cara del señalado dilema, que no es político ni ideológico, sino de franca oposición entre los intereses económicos y las leyes de humanidad”, expresaron.

Por último, dejaron claro la importancia de que “Venezuela tiene derecho a que la legitimidad democrática que forjó en 2024 se haga presente en estas horas aciagas”, para que con voluntad y confianza “pueda alcanzar el bien de la estabilidad social y la recuperación de su bienestar perdido”.