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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Empresarios confirman que las extorsiones “han acabado" en Santa Marta tras despliegue de seguridad del gobierno De la Espriella

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
La militarización de las zonas turísticas ha sido clave en este cambio, según los testimonios recogidos.

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