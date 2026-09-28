Abelardo de la Espriella Empresarios confirman que las extorsiones “han acabado" en Santa Marta tras despliegue de seguridad del gobierno De la Espriella septiembre 28, 2026 Por: Redacción NTN24 La militarización de las zonas turísticas ha sido clave en este cambio, según los testimonios recogidos. También le puede interesar DEA Contundente respuesta de la DEA a NTN24 sobre las extradiciones de criminales colombianos tras el caso de alias ‘Araña’ Regimen chavista "Tratan de sobrevivir y no lo logran": excuñado de Nicolás Maduro Guerra pillado con 50 kg de coca en aeropuerto de España Abelardo de la Espriella Empresarios confirman que las extorsiones “han acabado" en Santa Marta tras despliegue de seguridad del gobierno De la Espriella Colombia Golpe de la justicia a alias ‘Pinocho’ quien no podrá seguir siendo "gestor de paz": el fallo le da la razón al Gobierno de De la Espriella Régimen de Nicaragua Esto dice la resolución sobre Nicaragua que votarán en la OEA: "Washington ejerce máxima presión" Delcy Rodríguez Robó a Chávez y hurtó objetos de Simón Bolívar: el historial criminal de Delcy Rodríguez, según relevaciones Compartir en: