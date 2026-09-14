Por tierra y por aire: desmantelan macro red de extorsión en la cárcel La Picota de Bogotá

Así fue el operativo para desmantelar una macro red de extorsión en la cárcel La Picota de Bogotá. Alias ‘El Don’, exintegrante de las Farc que estaba preso, reclutó otros internos para extorsionar y tenían personal afuera para ejecutar las ordenes criminales. Alias ‘El Don’, condenado a 38 años de cárcel, no fue suficiente para detener su poder criminal, pues, presuntamente, comenzó a reclutar internos para entrenarlos y hacer llamadas masivas a víctimas que caían en sus redes de extorsión.