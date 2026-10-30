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Osmel Sousa

Osmel Sousa expresó su tristeza por los cambios que encontró en la Quinta Rosada: "Eso por dentro me dio dolor; aquello es un desastre"

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Osmel Sousa, asesor de belleza cubano-venezolano - Foto: EFE
Osmel Sousa, asesor de belleza cubano-venezolano - Foto: EFE
En un video publicado en sus redes sociales, el llamado 'Zar de la Belleza' compartió sus impresiones.

El reconocido asesor de belleza cubano-venezolano Osmel Sousa manifestó su tristeza y sorpresa al regresar a la Quinta Miss Venezuela, en Caracas.

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Luego de nueve años sin visitar las instalaciones que durante décadas fueron su lugar de trabajo, Sousa expresó su inconformidad.

En un video publicado en sus redes sociales, el llamado 'Zar de la Belleza' compartió sus impresiones.

Uno de los aspectos que llamó su atención fue el cambio de color de la fachada. Sousa recordó el tradicional tono rosado del inmueble y expresó su desacuerdo con la decisión de sustituirlo por un color morado.

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"El otro día fui a la quinta, que hacía años que no iba. Bueno, qué dolor. Primero, ¿por qué tuvieron que quitar de la quinta el color rosado y poner ese morado horroroso que pusieron afuera?", sostuvo.

El interior de la residencia también le provocó una reacción de tristeza. Según comentó, fueron pocos los elementos que logró identificar de su época al frente de la organización Miss Venezuela, entre ellos el piso y las escaleras originales.

"Eso por dentro me dio dolor; aquella casa yo la tenía tan bonita. Lo que quedó mío es el piso y las escaleras", acotó.

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La visita a su antigua oficina fue otro de los momentos que más lo impactó. Sousa contó que quedó sorprendido al comprobar que ya no estaba el gran espejo que formaba parte de ese espacio.

"Cuando entré a mi oficina, casi me dio un infarto. Eso parecía no sé qué; yo tenía un espejo enorme y no sé dónde está, tenían una lamparita mala muerte”, agregó.

El exdirector del Miss Venezuela también cuestionó el mantenimiento del inmueble y consideró que las condiciones actuales distan del glamour y la elegancia.

"El mamarracho que estaba allí esperaba que yo saliera para cambiar todo, pero para nada porque no ganaron nada y aquello es un desastre”, consideró.

El recorrido se produjo luego de que Sousa regresara a la sede de Venevisión para participar en un documental especial por los 65 años de trayectoria del 'canal de la colina'.

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