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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Detienen a futbolista de la selección de Costa Rica por presunta extorsión: así derribó la Policía la puerta de su casa para capturarlo

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Costa Rica - Foto de referencia: EFE
Selección de Costa Rica - Foto de referencia: EFE
Medios locales publicaron un video donde se ve a la policía derribando la puerta de una casa.

El internacional costarricense Carlos Barahona fue detenido este miércoles por la policía de su país por presunta extorsión para cobrar deudas, según informaron las autoridades.

Barahona, de 24 años, fue arrestado en la madrugada junto a otras tres personas tras varios allanamientos en la provincia de Cartago, a unos 40 kilómetros al noreste de San José.

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Medios locales publicaron un video donde se ve a la policía derribando la puerta de una casa, que identifican como la vivienda del jugador del Cartaginés de la primera división de la liga costarricense.

Tras el ingreso de los agentes se escuchan gritos reiterados de "al suelo". En otras imágenes se ve a los detenidos encapuchados, esposados ​​y metidos en un furgón policial.

Las autoridades acusan a los arrestados de los delitos de "extorsión, amenazas de muerte y asociación ilícita", según señaló el Organismo de Investigación Judicial en un mensaje enviado a periodistas.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos realizaban presuntamente "préstamos gota a gota", que es cuando una persona en situación vulnerable pide prestado a otra sin ningún tipo de contrato y con intereses muy altos.

En muchas ocasiones, esta modalidad, utilizada también por el crimen organizado, termina en amenazas y extorsiones hacia el deudor ante las dificultades de pagar el préstamo y los intereses.

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En los allanamientos la policía encontró "evidencia importante" para la investigación, munición para arma de fuego, marihuana, aparatos electrónicos y otros "indicios de interés".

Barahona fue convocado por Costa Rica para la pasada fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. Disputó su último partido como titular el 27 de septiembre, cuando el combinado tico perdió de visita ante Haití (2-0).

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