Pelotero venezolano asegura que una lesión mal diagnosticada puso fin a su carrera en Grandes Ligas

El exbeisbolista venezolano Avisaíl García asegura que una lesión mal diagnosticada puso fin a su carrera en Grandes Ligas.

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Según recoge el medio de comunicación Telemundo, García, quien llegó a los Marlins de Miami con uno de los contratos más altos otorgados por la franquicia en los últimos años, presentó una queja formal al considerar que existió negligencia por parte del cuerpo médico del equipo.

El exjardinero firmó antes de la temporada 2022 un acuerdo por cuatro años y 53 millones de dólares con la organización de Miami, donde estaba llamado a ser una de las principales figuras ofensivas.

No obstante, una serie de problemas físicos afectó su desempeño y el club decidió dejarlo en libertad en 2024. Ahora, el criollo asegura que el origen de sus complicaciones nunca fue detectado oportunamente.

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Según menciona, la situación comenzó durante un encuentro de la temporada 2023, cuando sintió un intenso dolor en la espalda tras conectar un hit y alcanzar la segunda base.

García explicó que siguió en todo momento las recomendaciones del cuerpo médico porque desconocía la gravedad de su condición.

Tras su salida de los Marlins, consultó a un especialista en Nueva York, quien detectó la fractura y determinó que debía someterse a una cirugía de espalda, en la que le implantaron placas y tornillos.

"Yo nunca quise que esto acabara de la manera que acabó. Sin nadie saber lo que en realidad estaba pasando", expresó el exjugador.

El pelotero venezolano recalcó que, para entonces, el daño era irreversible y su carrera profesional ya había llegado a su fin.