El régimen venezolano realiza una inusual protesta ante el de Irán: ¿qué hay detrás del reclamo a quien fue su aliado con Maduro?

El régimen de Venezuela convocó este martes al embajador de Irán en Caracas para darle una nota de protesta por lo que calificó como "expresiones despectivas e impropias" contra las instituciones y autoridades venezolanas.

A través de un mensaje publicado en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha exigido "el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre" de Venezuela.

La Cancillería de igual forma recordó que las relaciones entre ambos tienen que sustentarse en "el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los demás principios del Derecho Internacional".

No obstante, el régimen venezolano no fue claro en cuanto a cuáles fueron las declaraciones que lograron motivar la protesta diplomática.

Los hechos transcurren luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, asegurara hace poco tiempo que Irán "no es Venezuela", en una por lo visto, referencia al operativo de Estados Unidos que, según la información difundida, concluyó con la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de un gobierno encargado.

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La declaración pudo haber generado malestar en Caracas y también abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos regímenes , que en varias décadas han venido manteniendo una estrecha alianza política y económica.

Ambos han reforzado sus vínculos durante el régimen del fallecido Hugo Chávez , a partir de una relación que se destaca por su oposición a Estados Unidos y por la firma de acuerdos en aspectos como lo pudiesen ser el petróleo, petroquímica, minería, salud y educación.

Durante los últimos años, Teherán ha dado apoyo energético a Caracas. En 2025, de hecho, el régimen envió cerca de un millón y medio de barriles de gasolina a Venezuela , en medio de las dificultades que han tenido los venezolanos para desarrollar combustible y sostener su capacidad de refinación.

De igual manera, en 2025 un supermercado iraní se instaló en Caracas, esto como parte de los proyectos comerciales estipulados entre ambos regímenes aun sabiendo y siendo conscientes de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La situación política cambió después de la captura de Maduro en enero. Desde aquel suceso, Delcy Rodríguez rehízo las relaciones que se tenían con Washington, suspendidas desde 2019 , a su vez que enfrenta una fuerte presión de Estados Unidos.

El llamado al embajador iraní para exponer una nota de protesta refleja algo inusual dentro de la estrecha relación que Caracas y Teherán han tenido durante años y también puede significar un nuevo punto de tensión entre dos regímenes que han sido aliados durante mucho tiempo.