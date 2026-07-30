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Jueves, 30 de julio de 2026
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Gustavo Petro

Petro visitará el régimen de Cuba a tan solo días de entregar el poder: “Un lugar que considero vital para la soberanía nacional”

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro visitará el régimen de Cuba - EFE
Gustavo Petro visitará el régimen de Cuba - EFE
El mandatario tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar en actividades diplomáticas y académicas, pero canceló ese viaje y decidió visitar la isla.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizará este viernes un viaje oficial al régimen de Cuba para reunirse con su homólogo, Miguel Díaz-Canel.

El mandatario colombiano, cuyo gobierno de cuatro años termina la próxima semana, es un aliado del régimen comunista de La Habana y un crítico de la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio.

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Asimismo, de acuerdo con la información conocida, el encuentro buscará expresar un mensaje de solidaridad del Gobierno colombiano con el régimen cubano frente a la situación económica y social que atraviesa la isla.

Cabe aclarar que el viaje se daría a pocos días de finalizar su mandato, teniendo presente que el próximo 7 de agosto el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se posesionará en la ciudad de Cali.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha divulgado la programación oficial de la visita. Se espera que en las próximas horas entregue detalles sobre la agenda y los temas que serán tratados.

Este viaje, en caso de concretarse, sería el tercero que realiza Gustavo Petro de manera oficial a la isla durante su mandato.

La primera vez que Petro visitó la isla fue en junio de 2023, cuando viajó a La Habana para asistir al cierre del tercer ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, proceso en el que Cuba actuó como país garante.

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Petro tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar en actividades diplomáticas y académicas en Washington y Nueva York, incluida una conferencia de la ONU sobre gobernanza de recursos naturales. Sin embargo, la ausencia del presidente de la República Democrática del Congo redujo el nivel protocolario del evento, lo que llevó al mandatario colombiano a replantear su agenda de cierre.

Con esto, el presidente explicó su decisión a través de su cuenta de X: "El presidente del Congo no pudo asistir y se redujo entonces por protocolo el nivel de la conferencia y suspendí lamentablemente mi viaje a EEUU. Lo reemplacé por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: la Cuba agredida", afirmó.

Finalmente, mientras el actual mandatario despide su gestión reafirmando los lazos con la isla, el gobierno entrante ya trazó una ruta que dejará a los dos países sin vínculo diplomático formal en cuestión de días, ya que Abelardo De La Espriella confirmó en días pasados la ruptura de relaciones con Cuba.

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