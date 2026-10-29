Ministro de Netanyahu pide el arresto de líderes de partidos árabes tras las elecciones en Israel

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidió este jueves el arresto de los líderes de partidos árabes, que obtuvieron fuertes avances en las elecciones legislativas de esta semana.

La agencia de seguridad Shin Bet "debe ordenar, esta misma mañana, los arrestos de los líderes de los partidos árabes sospechosos de estar implicados en el dinero catarí", escribió el ministro en X.

Las declaraciones hacen referencia a afirmaciones lanzadas por varios ministros según las cuales los partidos áraboisraelíes recibieron dinero de Catar, país donde vive la cúpula del movimiento islamista palestino Hamás.

Medios israelíes informaron este jueves de que las autoridades electorales reclamaron al Shin Bet abrir una investigación sobre estas acusaciones.

Los resultados todavía provisionales de las elecciones ofrecen a los partidos áraboisraelíes Raam y Lista Unificada un récord de 17 escaños en el Parlamento israelí.

Su apoyo puede resultar decisivo para la formación de un gobierno, dado que ni el primer ministro Benjamin Netanyahu ni el bloque opositor lograron una mayoría.

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Horas después de celebrarse las elecciones, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral y pidió a las autoridades investigar posibles interferencias extranjeras, así como supuestas maniobras destinadas a influir en la decisión de los votantes.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X este 28 de octubre, Netanyahu aseguró que su partido, el Likud, ha recopilado información sobre posibles infracciones electorales, entre ellas, el uso de cuentas falsas en redes sociales, bots, amenazas y presuntos mecanismos de financiación extranjera.

El mandatario también solicitó a la Policía, al Shin Bet —el servicio de seguridad interior israelí— y a la Comisión Electoral que investiguen las denuncias y determinen si se produjeron vulneraciones de las normas que regulan las elecciones.