"El que está perdiendo más puede ser EE. UU.": experto sobre rechazo de Trump a propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta presentada por Irán a través de la mediación de Qatar para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días. El analista político Antonio Barros, especialista en política internacional, aseguró en NTN24 que Estados Unidos está perdiendo más en este conflicto.