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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Nepal

Glaciar que ocasionó deslave en Nepal registró una temperatura nunca vista previo a su colapso

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Deslave en Nepal - Foto: EFE
Deslave en Nepal - Foto: EFE
No había superado los cuatro grados Celsius en el mismo periodo durante más de 55 años de registros

La sección de la montaña cuyo derrumbe desencadenó inundaciones mortales en Nepal y China el 26 de agosto pasado experimentó un calor sin precedentes para esa época del año, mostraron datos meteorológicos analizados por un investigador.

Las temperaturas promedio en el glaciar de la montaña, a una altitud de 5.200 metros, se estimaron en alrededor de cinco grados Celsius entre el 21 y el 26 de agosto, lo que representa una temperatura excepcionalmente alta.

No habían superado los cuatro grados Celsius en el mismo periodo durante más de 55 años de registros. Sin embargo, no se ha establecido ningún vínculo directo con el derrumbe hasta ahora.

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Esta serie de temperaturas muy localizadas fue reconstruida por Robert Rohde, científico jefe de la organización independiente Berkeley Earth, con sede en California.

En el lugar del derrumbe, la temperatura promedio registrada durante ese periodo de seis días ha aumentado alrededor de 1,8ºC desde mediados del siglo XX.

Sin el calor adicional aportado por el cambio climático, un patrón de temperaturas comparable "probablemente ocurriría solo una vez cada varios miles de años", calculó Rohde.

El derrumbe se produjo durante el cuarto verano más caluroso registrado en la región de Langtang, según el análisis a partir de datos del observatorio europeo Copernicus que se remontan a 1970.

Imágenes de satélite también mostraron un deshielo significativo de la nieve en los días previos al desastre. Esto proporcionó "una fuente considerable de agua líquida que puede infiltrarse en las fracturas de la montaña y facilitar los deslizamientos de tierra", indicó Etienne Berthier, glaciólogo de la agencia francesa de investigación CNRS.

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Los expertos, no obstante, se muestran prudentes sobre el papel exacto que desempeñó la ola de calor.

"No es tan simple como 'alta temperatura equivale a derrumbe'", explicó Kristen Cook, geomorfóloga de la Universidad Grenoble Alpes, en Francia.

"Si la temperatura actuó como desencadenante, parece que tuvo que esperar hasta que la roca estuviera justo en el punto de inflexión del derrumbe", agregó.

Los investigadores están examinando ahora los pequeños movimientos observados en la montaña en los años previos al derrumbe y su interacción con los cambios de temperatura.

"Demostrar que la roca cercana al plano de fractura estaba significativamente debilitada como resultado del agua de deshielo y/o del deshielo del permafrost" sería una "evidencia clara" del cambio climático, según Rohde, de Berkeley Earth.

Su análisis de temperaturas usó datos del modelo climático ERA5 del programa Copernicus y una red de 14 estaciones meteorológicas de gran altitud ubicadas entre nueve y 140 kilómetros del glaciar que colapsó.

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