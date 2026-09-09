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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

“Justo después de las elecciones, los precios del petróleo se desplomarán”: Trump anticipa lo que ocurrirá tras la guerra con el régimen de Irán

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
El presidente de los Estados Unidos aseguró que el conflicto puede terminar tras las elecciones de mitad de mandato y vinculó ese posible escenario con una fuerte caída del petróleo.

Donald Trump de nuevo se refirió este miércoles sobre la guerra entre Estados Unidos con el régimen de Irán y aseguró que el conflicto podría culminar luego de las elecciones de mitad de mandato, al tiempo que predijo un desplome de los precios del petróleo y una gran reducción del costo de la gasolina en Estados Unidos.

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En sus declaraciones, Trump sostuvo que existe un interés político atrás de los acontecimientos que se sitúan alrededor del conflicto y afirmó: “Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones”.

El mandatario igualmente acusó a sus adversarios de tratar de aprovechar la situación para influir acerca de los comicios de noviembre. “Están desesperados por intentar influir en los comicios”, aseguró, antes de relacionar de manera directa el posible final de la guerra con una caída de los precios energéticos.

Según Trump, una vez finalicen las elecciones, el mercado petrolero va a experimentar una fuerte corrección. “Justo después de las elecciones... los precios del petróleo se desplomarán”, aseguró.

La predicción llega en un momento sobre todo delicado para el mercado energético. El petróleo Brent alcanzó este miércoles los 100 dólares por barril, impulsado por la escalada militar que hay entre Washington y Teherán y por los ataques contra buques y estructuras que tienen vinculación con el suministro energético en Oriente Medio. El Brent ha llegado a superar los 101 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate se ubica cerca de los 96 dólares.

La presión se refleja además directamente en los consumidores norteamericanos. La gasolina registra en este momento un promedio nacional cercano a 4,22 dólares por galón, así como el diésel se acerca a los 6 dólares, según datos citados por Reuters.

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En ese sentido, Trump de nuevo plantea una de sus promesas económicas mas relevantes. “¡Lograremos que la gasolina baje de los 2 dólares por galón!”, afirmó, pero también reconoció que ese descenso puede llegar a producirse tras las elecciones de mitad de mandato.

La promesa contrasta con el comportamiento que tienen actualmente los precios. El mandatario aseguró anteriormente que el combustible bajaría hasta ese nivel. En junio, de hecho, anticipó que la gasolina iba a llegar pronto a cerca de 2,50 dólares por galón.

Por último, Trump ha sostenido en los últimos días que los precios del petróleo bajaran rápido en el momento que Estados Unidos logre la victoria en el conflicto con el régimen de Irán. En una publicación del 8 de septiembre, aseguró que el petróleo se iba a desplomar cuando finalizara la amenaza nuclear iraní y ha vuelto a situar el precio de la gasolina antes en 3 dólares y después por debajo de los 2 dólares.

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