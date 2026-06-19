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Gastronomía

Esta es la ciudad colombiana que está dentro de las 20 con la mejor gastronomía en 2026 en ranking encabezado por otra ciudad sudamericana

junio 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Ciudad sudamericana - Foto Canva de referencia
Ciudad sudamericana - Foto Canva de referencia
En total, cuatro ciudades de Latinoamérica aparecen en el prestigioso listado en el que también se incluyeron destinos de Asia, Europa y África.

La revista global de origen británico Time Out publicó el ranking de las mejores ciudades del mundo para la gastronomía en 2026 en un listado en el que incluyó a 20 destinos distintos.

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El ranking, cabe resaltar, fue definido tras consultar a un panel de expertos y realizar una encuesta a cerca de 25.000 personas, lo que definió no solo cuáles ciudades iban a ser incluidas, sino la clasificación dentro de la lista.

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La única ciudad colombiana que apareció dentro del listado fue Medellín, que fue definida por el célebre magazín como una ciudad "tradicionalmente conservadora en gastronomía" que ha ampliado en los últimos años su paladar.

Algunos de los restaurantes que Time Out destacó de la capital de Antioquia fueron Idílico, Test Kitchen Lab, Salón Centro, El Cielo y Carmen, en los que se están "reinventando" los platos tradicionales, pero sin dejarlos de lado.

"Después de Londres, Medellín obtuvo la puntuación más alta de todas las ciudades de la lista en cuanto a la calidad de su oferta gastronómica, con un 94 % de los residentes encuestados que la valoraron positivamente", expuso Time Out.

La que es conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera es, además, según el artículo, la mejor ciudad del mundo para comprar comida.

"El 95% de los residentes, y una impresionante puntuación de asequibilidad del 79% consolidó la posición de esta ciudad montañosa en la clasificación"

Presencia latinoamericana

Además de Medellín, fueron incluidas otras tres ciudades de la región y una de ellas (Lima, Perú) es, incluso, la que lidera el ranking.

Lima ha sido a lo largo de la historia considerada por muchos como la mejor ciudad en cuanto a gastronomía se refiere. Y el ranking de Time Out lo ratificó.

"Los restaurantes de Lima se encuentran constantemente entre los mejores del mundo; de hecho, el restaurante de fusión Maido ostenta el título actual para 2025", precisa el artículo.

Otro de los destinos latinoamericanos que aparece en el prestigioso ranking es Ciudad de México, donde la gastronomía, dice Time Out, es "una auténtica celebración global" debido a sus influencias de la cocina mediterránea, asiática y francesa que le otorgaron el top 3.

"El taco es el emblema de la ciudad, incluso más que el ajolote; prueba los clásicos de Enrique Olvera en Pujol, con tortillas nixtamalizadas y quelites", recomienda la revista.

Buenos Aires (Argentina) es la tercera ciudad de Sudamérica y la que ocupa el puesto número 17 en el ranking de Time Out gracias no solamente a sus emblemáticas carnes, sino también a las pizzas y las milanesas con papas fritas.

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"Los locales valoraron muy positivamente la oferta de cafeterías de Buenos Aires, seguida de cerca por la comida nocturna y la comida callejera", añade Time Out.

Estas son las 20 ciudades con la mejor gastronomía en 2026 según Time Out:

  1. Lima, Perú
  2. Bangkok, Tailandia
  3. Ciudad de México, México
  4. Londres, Reino Unido
  5. Barcelona, España
  6. Ho Chi Minh, Vietnam
  7. Melbourne, Australia
  8. Beijing, China
  9. Atenas, Grecia
  10. Lisboa, Portugal
  11. Ciudad del Cabo, Sudáfrica
  12. Osaka, Japón
  13. Bangalore, India
  14. Nápoles, Italia
  15. Nueva York, Estados Unidos
  16. Hong Kong
  17. Buenos Aires, Argentina
  18. Marsella, Francia
  19. Copenhague, Dinamarca
  20. Medellín, Colombia

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