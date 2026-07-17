Tres organizaciones suman esfuerzos para asistir a las personas amputadas tras los terremotos en Venezuela

Tres organizaciones civiles de Venezuela y Colombia unieron esfuerzos para lanzar el 'Fondo Humanitario 77: Fe sin Fronteras', una iniciativa médica y social orientada a brindar prótesis, sillas de ruedas y terapias de rehabilitación especializada a las personas que perdieron alguna extremidad a causa de los devastadores terremotos registrados en Venezuela.

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El proyecto busca responder a la necesidad de movilidad de cientos de sobrevivientes, entre ellos numerosos niños, una situación que sus impulsores califican como una crisis silenciosa derivada de la emergencia ocasionada por la catástrofe.

Este viernes 17 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.069.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.