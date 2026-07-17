Gustavo Petro arremete contra Galán por frenar la habilitación de servicio de salud del San Juan de Dios “ No le haga daño a Bogotá”

Una nueva e intensa confrontación política sacude la relación entre el gobierno y la administración distrital. El presidente saliente de la República Gustavo Petro, lanzó duras acusaciones contra el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Galán, afirmando que por decisión del mandatario local no se expedirá la habilitación del servicio para el Hospital San Juan de Dios.

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El presidente saliente calificó la medida como un bloqueo que afecta directamente a la infraestructura de salud pública de la capital.

Según Petro la falta de aprobación de la Secretaría de Salud del Distrito no solo hará que el complejo deje de funcionar, sino que también causará un "enorme detrimento patrimonial" para los recursos públicos que se han usado para recuperar el centro de salud.

"Expida usted la habilitación para abrir servicios de salud al Hospital San Juan de Dios de Bogotá. No le haga daño a Bogotá", exigió textualmente el mandatario en su mensaje directo hacia Galán.

Además del freno al trámite de habilitación, Petro denunció que las autoridades distritales impidieron al Gobierno nacional realizar procesos de auditoría dentro de las instalaciones del San Juan de Dios.

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Este panorama deja en el limbo el millonario convenio que ambas administraciones habían firmado a principios de año para rescatar el complejo, evidenciando que las profundas diferencias técnicas y políticas entre la Nación y el Distrito continúan primando sobre el futuro asistencial de la capital.