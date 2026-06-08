Medellín se prepara para Ritvales 2026, uno de los festivales de música electrónica más importantes de Latinoamérica

La cuenta regresiva para Ritvales 2026 comenzó oficialmente. Quedó habilitada la venta general de entradas para una nueva edición del festival de música electrónica, que se celebrará los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque Norte de Medellín.

Más de 5.000 True Ravers ya forman parte de esta nueva temporada. Desde su nacimiento en 2014, Ritvales se ha consolidado como uno de los festivales de música electrónica más grandes de Colombia y Latinoamérica.

A lo largo de sus once años de historia ha reunido a más de 50.000 asistentes y ha convertido a Medellín en un punto de encuentro para artistas, fanáticos y profesionales de la industria provenientes de distintos países.

El evento también se ha caracterizado por presentar a algunas de las figuras más destacadas de la escena electrónica mundial, entre ellas nombres como Above & Beyond, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Adam Beyer y Deborah De Luca, entre otros exponentes de talla internacional.

Ritvales edición 2026

Para este año, Ritvales presenta conceptos, entre ellos esta “La energía se baila”, una propuesta que busca resaltar la conexión colectiva que surge cuando miles de personas se reúnen alrededor de la música.

Los organizadores aseguran que esta nueva etapa reafirma la identidad del festival y proyecta su crecimiento hacia nuevos mercados internacionales, sin perder la esencia que lo ha convertido en una de las citas más importantes para la cultura electrónica en la región.

Con la venta general ya disponible, Medellín se prepara para recibir nuevamente a miles de asistentes en un encuentro que promete consolidar el legado de Ritvales como uno de los festivales más importantes del continente.