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Jueves, 23 de julio de 2026
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ONU

Latinoamericano podría ser el nuevo secretario general de la ONU: estos son los candidatos para suceder a Guterres

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
ONU - Foto Canva
ONU - Foto Canva
Cuatro latinoamericanos buscan llegar a la Secretaría General, mientras un candidato africano y otro caribeño completan la lista de aspirantes.

La carrera para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas tiene un fuerte acento latinoamericano. Cuatro figuras de la región quieren suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato finaliza a finales de 2026, en un proceso que podría llevar por primera vez a una mujer latinoamericana a ocupar el máximo cargo de la organización.

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Los nombres de Rafael Grossi, de Argentina; Michelle Bachelet, de Chile; Rebeca Grynspan, de Costa Rica, y María Fernanda Espinosa, de Ecuador, representan perfiles diferentes y cuentan con respaldos políticos también distintos . A ellos se suman Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, y Macky Sall, expresidente de Senegal y único candidato africano.

Entre los latinoamericanos, Grossi es uno de los nombres que mayor atención está recibiendo. El diplomático argentino dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y ganó protagonismo internacional por su gestión frente a las crisis nucleares relacionadas con Ucrania, Irán y la central de Zaporiyia.

Su candidatura tiene también un componente político particular: fue presentada oficialmente por el gobierno de Javier Milei. Argentina eligió impulsar a su propio diplomático para competir por uno de los cargos más importantes del sistema internacional, una apuesta que podría beneficiar de la relación cercana que la administración de Milei mantiene con Estados Unidos. La nominación argentina figura formalmente en el proceso de selección de Naciones Unidas.

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Bachelet cuenta con una extensa trayectoria dentro y fuera de la ONU. Fue presidenta de Chile en dos ocasiones, se dirigió ONU Mujeres y posteriormente fue alta comisionada para los Derechos Humanos . Su candidatura fue impulsada inicialmente por el gobierno de Gabriel Boric, pero el escenario cambió con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia chilena.

El nuevo gobierno dejó oficialmente su respaldo, aunque Bachelet continúa en la carrera con apoyo de Brasil y México.

Otra candidata con gran experiencia multilateral es Rebeca Grynspan. La economista costarricense dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y estuvo antes al frente de la Secretaría General Iberoamericana. Costa Rica presentó formalmente su candidatura, respaldando un perfil centrado en el desarrollo y la cooperación internacional.

María Fernanda Espinosa, de Ecuador, fue presidenta de la Asamblea General de la ONU entre 2018 y 2019 y también ocupó las carteras de Exteriores y Defensa de su país. Su candidatura fue presentada por Antigua y Barbuda y se incorporó oficialmente al proceso en mayo de 2026.

Rodrigues-Birkett trae una amplia experiencia diplomática y representa los intereses de Guyana y el Caribe, mientras que Macky Sall, expresidente de Senegal y ex presidente de la Unión Africana, es el único aspirante africano.

La elección tendrá una fuerte dimensión geopolítica. El Consejo de Seguridad tendrá que encontrar un candidato que consiga al menos nueve votos y que, especialmente, no sea vetado por Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido. Después, la Asamblea General deberá aprobar formalmente la designación.

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