Estos son los grandes terremotos que han sacudido a Venezuela y el extraño fenómeno del “doblete sísmico” que golpeó al país

El miércoles dos terremotos golpearon el centro de Venezuela y dejaron hasta ahora 164 muertos y 971 heridos, convirtiéndose en uno de los sismos más fuertes desde el terremoto registrado en 1997 en el estado de Sucre, que dejo 73 muertos y múltiples heridos.

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De acuerdo con portales científicos, Venezuela ha enfrentado diferentes terremotos en los últimos 100 años.

El 17 de enero de 1929 , en la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, un terremoto de magnitud 6,9 ocasionó un tsunami que destruyo toda la ciudad y causó 800 muertos.

, en la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, un terremoto de magnitud 6,9 ocasionó un tsunami que destruyo toda la ciudad y causó 800 muertos. El 3 de agosto de 1950 , en el Tocuyo, en el estado de Lara, un fuerte sismo de magnitud 6,8 provocó aproximadamente un centenar de muertos y dejo la localidad destruida.

, en el Tocuyo, en el estado de Lara, un fuerte sismo de magnitud 6,8 provocó aproximadamente un centenar de muertos y dejo la localidad destruida. El 29 de julio de 1967 , cerca de Caracas, un terremoto de magnitud 6,6 fue registrado en compañía de un tsunami, que causó 245 muertos y miles de heridos.

, cerca de Caracas, un terremoto de magnitud 6,6 fue registrado en compañía de un tsunami, que causó 245 muertos y miles de heridos. El 9 de julio de 1997 , un fuerte sismo de magnitud 6,9 golpeó la costa este de Venezuela, tuvo un impacto en Cumaná y Cariaco en el estado de Sucre. Dejó aproximadamente 500 heridos y 3.000 damnificados, con 73 fallecidos.

, un fuerte sismo de magnitud 6,9 golpeó la costa este de Venezuela, tuvo un impacto en Cumaná y Cariaco en el estado de Sucre. Dejó aproximadamente 500 heridos y 3.000 damnificados, con 73 fallecidos. En Noviembre del 2015, se registró un sismo de magnitud 5,1, en el suroeste de El vigía, en el estado de Mérida, cerca de la frontera norte con Colombia. Dejó un fallecido.

Asimismo, en los últimos años han ocurrido múltiples sismos, sin embargo, estos no han dejado víctimas, ni graves daños materiales.

El “doblete sísmico” que golpeó a Venezuela

Los terremotos del miércoles 24 de junio que ocurrieron en el país bolivariano fueron analizados por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos; la organización explicó que los temblores generaron un “doblete sísmico”.

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El fenómeno que también es llamado “sismo doble” es una secuencia en la que ocurren dos terremotos fuertes en una misma región, con una separación de segundos y con magnitudes comparables.

Y es que cabe resaltar que la estructura geológica de Venezuela se posiciona entre las regiones con mayor actividad sísmica del norte de la región de Sudamérica, ya que el país se encuentra sobre el límite entre la Placa del Caribe y la Placa sudamericana, dos grandes bloques rígidos de la corteza terrestre denominados placas tectónicas.