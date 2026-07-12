Secretario General de la ONU instó a EEUU y al régimen de Irán a que reanuden las negociaciones de paz

Frente a la reanudación de los ataques entre el régimen de Irán y Estados Unidos, este domingo se pronunció el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien manifestó su preocupación ante la escalada de enfrentamientos en Oriente Medio, hecho ante el cual instó a que se reanuden las negociaciones.

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La intranquilidad de Guterres surge en medio de las represalias que ha adelantado la dictadura iraní hacia otras naciones del golfo Pérsico.

“Estoy profundamente preocupado por la grave escalada y los renovados enfrentamientos militares en el Golfo, incluidos los ataques iraníes a barcos en el Estrecho de Ormuz, los ataques de EE. UU. a Irán y los ataques de Irán a objetivos en los países vecinos”, dijo el secretario general de la ONU por medio de su red social de X.

Según António Guterres, la reanudación de estos ataques podría implicar un gran riesgo económico y de seguridad tanto a nivel regional como internacional.

“Un retorno a hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas: para los pueblos de la región, para la paz y la seguridad internacionales y para la economía global”, agregó.

Por último, “exhorto” tanto al gobierno de Estados Unidos como al régimen de Irán para que "reanuden las negociaciones” y por medio de la “diplomacia” encuentren solución que les permita resolver las diferencias.

Entretanto, es domingo; la dictadura de los ayatolás anunció el cierre del estrecho de Ormuz y lanzó misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, tras los bombardeos estadounidenses en respuesta a disparos iraníes contra un buque, una nueva escalada que pone en entredicho la tregua.

La reanudación de las hostilidades pone de relieve las dificultades para avanzar en las negociaciones para poner fin de forma definitiva al conflicto y resalta además que el tema del estrecho de Ormuz emerge como uno de los puntos críticos para alcanzar un acuerdo.

Cabe destacar que esto se da unos días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin de las negociaciones, tras los ataques iraníes contra buques en esta vía estratégica.