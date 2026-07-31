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Viernes, 31 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Asamblea afín al régimen aprobó polémica “ley de arrendamientos” tras terremotos y en medio de temor de propietarios a alquilar en Venezuela

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Mural del difunto presidente Hugo Chávez en los tanques de agua en el techo de un edificio en Caracas - Foto de referencia: EFE
Mural del difunto presidente Hugo Chávez en los tanques de agua en el techo de un edificio en Caracas - Foto de referencia: EFE
La aprobación de esta norma ocurre tras décadas de incertidumbre entre propietarios de casas y departamentos por invasiones de inmuebles y falta de seguridad jurídica para recuperarlos.

La Asamblea Nacional de Venezuela, afín al régimen, aprobó el viernes una ley de arrendamientos que busca aumentar la oferta de inmuebles en alquiler para atender a miles de personas que perdieron sus viviendas tras el potente doble terremoto del 24 de junio.

La aprobación de esta norma ocurre tras décadas de incertidumbre entre propietarios de casas y departamentos por invasiones de inmuebles y falta de seguridad jurídica para recuperarlos.

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La Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas se aprobó por unanimidad, dijo Jorge Rodríguez durante la sesión, celebrada en una base militar en Caracas después que los terremotos afectaran el palacio Legislativo.

La norma aún debe ser promulgada por la jefe del régimen tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Rodríguez impulsó el proyecto debido a que "miles de hogares quedaron bajo los escombros, que miles de familias quedaron sin un hogar digno y que esta ley responde directamente a esa necesidad", indicó la parlamentaria afín al régimen América Pérez.

"Las víctimas no pueden esperar más y hay que generarle las condiciones que están contenidas en esta ley donde se le da seguridad jurídica tanto al arrendador como al arrendatario", indicó por su parte Pedro Carreño, miembro del organismo.

La norma pone fin a una ley restrictiva que en dos décadas de chavismo desincentivó el alquiler con vacíos que dieron paso a ocupaciones ilegales.

Jorge Rodríguez había dicho que una nueva ley buscaría "que las personas no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas".

"Hay un número de hasta 200.000 viviendas en Venezuela que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda" ante una norma "muy regresiva", señaló en una rueda de prensa.

Los dos sismos que sacudieron el norte de Venezuela han dejado más de 5.500 fallecidos y cientos de edificaciones afectadas. En Caracas y el golpeado estado costero La Guaira se concentran más de 23.800 damnificados que viven ahora en campamentos.

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Según balances oficiales, los terremotos dejaron 190 edificios colapsados y otros 856 con daños, en su mayoría en La Guaira, donde la víspera arrancó la demolición de estructuras.

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