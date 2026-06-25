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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Así es como puede activar en su celular la alerta de Google para terremotos: usuarios recibieron notificaciones sobre el devastador sismo en Venezuela

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE - AFP
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE - AFP
Algunos de los internautas compartieron que sus teléfonos emitieron la alerta, sin embargo, otros aseguraron que no hubo ninguna notificación al respecto.

Venezuela vivió este jueves momentos de angustia luego de que se presentara un doble sismo de magnitud 7,1 y 7,5 que ha dejado grandes afectaciones en ciudades como Caracas y La Guaira.

Algunos usuarios reportaron que recibieron alertas en sus celulares a través de Google que indicaban la advertencia de un movimiento telúrico en Venezuela, incluso minutos antes.

Algunos de los internautas compartieron que sus teléfonos emitieron la alerta, sin embargo, otros aseguraron que no hubo ninguna notificación relacionada.

o

No obstante, esta función solo está disponible en todos los dispositivos que posean el sistema operativo Android, por lo que los usuarios de iOS de celulares Apple y otros sistemas de dispositivos no gozan con esta funcionalidad.

Así puede activar las notificaciones en su celular Android para alertas de terremotos:

Es importante encender el GPS del teléfono, que en la mayoría de los casos se encuentra deslizando la pantalla desde arriba en el mismo centro de control donde están otras funciones como el Wifi o el Bluetooth.

Ingresar al menú de 'Configuración' o 'Ajustes'.

Buscar el apartado de 'Seguridad y emergencia'.

Ir a 'Alertas de Terremoto' y activar la opción.

Otra opción válida es ir al buscador de 'Configuración' o 'Ajustes' y escribir: "alerta de sismos", lo que arrojará la búsqueda inmediatamente.

o

Desde ese momento Android avisará mediante una alerta con la magnitud estimada y la ubicación desde su ubicación.

Google explica que "usa tu ubicación aproximada para enviar información sobre terremotos cercanos con una magnitud de 4.5 o superior. Los sistemas de ShakeAlert".

Asimismo, Android explica que "no se pueden detectar todos los terremotos" y, además, el usuario "puede recibir una alerta antes o después de que comience el temblor, o bien durante", lo que explica que algunos internautas la recibieron con algunos segundos de anterioridad.

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