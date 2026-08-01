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Sábado, 01 de agosto de 2026
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Terrorismo
Programa: La Tarde

Terrorismo sacude a Colombia: explosión de carro bomba en Cúcuta deja daños significativos

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades atribuyeron formalmente la autoría de este hecho al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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