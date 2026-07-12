NTN24
Domingo, 12 de julio de 2026
Domingo, 12 de julio de 2026
Papa León XIV

El llamado al diálogo del papa León XIV en medio de la reanudación del conflicto en Oriente Medio y la guerra entre Ucrania y Rusia

julio 12, 2026
Por: Natalya Baquero González
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
El papa hizo un llamado para que se mantenga la “esperanza” en medio de la penumbra y la fragilidad a la que esta se ve expuesta en medio del conflicto.

Tras la reactivación de ataques entre Estados Unidos y el régimen de Irán en Oriente Medio y la incesante guerra entre Ucrania y Rusia, este domingo, el papa León XIV invitó a las partes a hacer uso del “diálogo” y evitar que se siembre la “violencia, el terror y la muerte”, la cual destacó que resulta afectando a “inocentes”.

"Vuelven, por desgracia, a soplar los vientos de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en numerosas otras partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte, y golpeando una vez más a tantos inocentes", dijo el pontífice en su mensaje, tras el rezo del Ángelus desde la localidad italiana de Castel Gandolfo.

El papa hizo un llamado para que se mantenga la “esperanza” en medio de la penumbra y la fragilidad a la que esta se ve expuesta en medio del conflicto.

“No permitamos que estos vientos apaguen la pequeña llama de la esperanza y de la paz, incluso cuando esta parezca frágil y vacilante”, expresó León XIV.

Por último, el sumo pontífice expresó su deseo de renovación para que se “recorra con perseverancia el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia, el único capaz de conducir a una paz justa y duradera, en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, con seguridad recíproca y en el respeto de la dignidad de toda persona".

Temas relacionados:

Papa León XIV

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuánto costará reconstruir a Venezuela tras los devastadores terremotos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Hombre que perdió a su esposa e hijo en los terremotos en Venezuela, solicita una visa humanitaria para reencontrarse con la familia que le queda en Chile

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Ataques en Medio Oriente en medio del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice haber atacado bases de EE. UU. en el Golfo y advierte a Washington en medio de una nueva escalada del conflicto

Frontera de Colombia (AFP)
Elecciones en Colombia

Gobierno Petro adelantó cierre de fronteras por las elecciones: "se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia"

Foto: Ministerio de Defensa de España - @NayibBukele
Terremoto en Venezuela

Llega la ayuda internacional a Venezuela: equipos de EE. UU., El Salvador, España, México y Suiza ya están en el territorio

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Ataques en Medio Oriente en medio del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice haber atacado bases de EE. UU. en el Golfo y advierte a Washington en medio de una nueva escalada del conflicto

El argentino Lionel Messi (EFE)
Lionel Messi

Así inspeccionaron a Messi antes de vuelo en EE. UU. en medio del Mundial: lo mandaron a sentarse para revisar sus piernas y el argentino reaccionó

Mundial 2026 - Fotos: EFE
Mundial 2026

Así se van completando las llaves de octavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los partidos que arrancarán este fin de semana

Morgan Freeman | Foto: EFE
Morgan Freeman

Del cine al mundo de la música: a los 89 años Morgan Freeman incursionará en la industria musical con un álbum de blues

Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras el inesperado empate de Portugal en su primer partido del Mundial: "Cabeza levantada"

Frontera de Colombia (AFP)
Elecciones en Colombia

Gobierno Petro adelantó cierre de fronteras por las elecciones: "se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia"

Foto: Ministerio de Defensa de España - @NayibBukele
Terremoto en Venezuela

Llega la ayuda internacional a Venezuela: equipos de EE. UU., El Salvador, España, México y Suiza ya están en el territorio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre