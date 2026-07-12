El llamado al diálogo del papa León XIV en medio de la reanudación del conflicto en Oriente Medio y la guerra entre Ucrania y Rusia

Tras la reactivación de ataques entre Estados Unidos y el régimen de Irán en Oriente Medio y la incesante guerra entre Ucrania y Rusia, este domingo, el papa León XIV invitó a las partes a hacer uso del “diálogo” y evitar que se siembre la “violencia, el terror y la muerte”, la cual destacó que resulta afectando a “inocentes”.

"Vuelven, por desgracia, a soplar los vientos de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en numerosas otras partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte, y golpeando una vez más a tantos inocentes", dijo el pontífice en su mensaje, tras el rezo del Ángelus desde la localidad italiana de Castel Gandolfo.

El papa hizo un llamado para que se mantenga la “esperanza” en medio de la penumbra y la fragilidad a la que esta se ve expuesta en medio del conflicto.

“No permitamos que estos vientos apaguen la pequeña llama de la esperanza y de la paz, incluso cuando esta parezca frágil y vacilante”, expresó León XIV.

Por último, el sumo pontífice expresó su deseo de renovación para que se “recorra con perseverancia el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia, el único capaz de conducir a una paz justa y duradera, en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, con seguridad recíproca y en el respeto de la dignidad de toda persona".