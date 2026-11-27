La cocina china y las salsas tradicionales de las culturas mayas figuran entre las 62 candidatas para incorporarse al patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, durante la reunión anual de un comité de la organización de la ONU que se celebrará en Xiamen (China) de lunes a viernes.

Entre las candidaturas latinoamericanas figuran el Yaokwa de Brasil, un ritual del pueblo Enawenê Nawê para mantener el orden social y cósmico. Además, Colombia es uno de los países que presentó a una actividad como candidata.

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Se trata de los conocimientos y técnicas de la pesca artesanal en el río Magdalena.

Dicha candidatura reúne técnicas de pesca, lectura de los cambios del río y sus ecosistemas, memorias y prácticas transmitidas de generación en generación por comunidades pescadoras.

Cabe recordar que este conjunto de prácticas hace parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación desde 2022.

La gastronomía china, cuya enorme diversidad se ha extendido por todo el mundo, se sumaría a una lista que ya incluye otras cocinas nacionales, como la francesa, la japonesa, la mexicana y la italiana.

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Esta inscripción de los "conocimientos y prácticas del pueblo chino en materia de preparación y degustación de alimentos" incluye las distintas técnicas culinarias (manejo del cuchillo, cocción al vapor, fermentación...), los utensilios (wok, palillos...) y las costumbres que la rodean (comidas cotidianas, festivas...).

"Gracias a una práctica ancestral, el pueblo chino ha desarrollado una filosofía ecológica que hace hincapié en la armonía entre la humanidad y la naturaleza, una tradición alimentaria saludable (...) y una filosofía culinaria que armoniza los cinco sabores (ácido, dulce, amargo, picante y salado)", destaca el expediente de candidatura.

También se examinarán otras tradiciones gastronómicas específicas, como las salsas tradicionales de las culturas mayas, el pan de sésamo de Jerusalén (ka'ak Al-Quds) y el baklava.

Este año, 18 de las candidaturas son multinacionales, como la presentada por 16 países árabes en torno al laúd, el célebre instrumento de cuerda oriental cuyas melodías características resuenan en cafés, bodas y bandas sonoras de películas.

En África, cuatro países esperan lograr su primera inscripción: Lesoto, con el emblemático sombrero cónico mokorotlo que adorna su bandera nacional; Sudán del Sur, con el rito funerario del yigga; Esuatini, con su festival en torno al fruto del marula; y Tanzania, con la música singeli.

En la actualidad, 849 prácticas de 157 países figuran en las tres listas de la Unesco (716 en la "lista representativa"; 90 en la "lista de salvaguardia urgente" y 43 en el "registro de buenas prácticas de salvaguardia").