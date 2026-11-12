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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Harry Kane

Kane se convirtió en el futbolista con más partidos con Inglaterra en primer juego tras ganar Balón de Oro y así lo elogió la tribuna

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Harry Kane, delantero inglés / FOTO: EFE
Harry Kane, delantero inglés / FOTO: EFE
El futbolista, de 33 años, superó el empate que mantenía en partidos con Inglaterra con el exguardameta Peter Shilton.

Harry Kane se convirtió este jueves en el jugador con más partidos disputados con Inglaterra, al lograr su 126 internacionalidad cuando el equipo inició su encuentro contra Croacia de la Liga Naciones en Wembley.

El futbolista de 33 años, que disputaba su primer partido con la selección desde que ganó el Balón de Oro 2026, superó el empate que mantenía con el exguardameta Peter Shilton.

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Antes del saque inicial se desplegó una enorme pancarta con una imagen de Kane y las palabras 'England's Finest'.

Shilton participó en una ceremonia previa al partido para rendir homenaje al capitán de los Tres Leones, junto con el patrón de la Federación Inglesa, el príncipe Guillermo.

"No hay ningún secreto", declaró el seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel a ITV. "Es personalidad, es talento, trabajo duro, dedicación, concentración. Un paquete completo".

"Normalmente no es la voz más alta en el vestuario, pero sigue siendo nuestro líder, sigue siendo nuestro capitán", añadió el preparador alemán.

El delantero del Bayern Múnich superó el mes pasado a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal para ser coronado como el mejor futbolista del mundo, 25 años después del último ganador inglés, Michael Owen en 2001.

El exjugador del Tottenham, que debutó con la selección en 2015, tiene también el récord de goles, con 91, y ha marcado seis tantos en los primeros cuatro partidos de la campaña de la Nations League.

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Los jugadores dirigidos por Tuchel asegurarán su plaza en los cuartos de final de la segunda competición europea si evitan la derrota contra Croacia, a la que ya vencieron por 7-0 el mes pasado.

Ocupan el segundo puesto del Grupo A3 de la Nations League, por detrás de España, con un apetecible duelo contra los campeones del mundo en el horizonte del domingo.

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