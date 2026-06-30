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Martes, 30 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El hombre atrapado informó que su tío había fallecido en la misma habitación donde él permanecía.

En medio de las labores de rescate tras el terremoto que sacudió Venezuela, un video capturó el momento en que un socorrista permaneció junto a un hombre atrapado bajo los escombros, incluso cuando comenzó una réplica sísmica.

El diálogo entre ambos, en el que compartieron una oración, se ha convertido en un símbolo de solidaridad durante la tragedia.

"Está volviendo a temblar, si quieres te vas", le dijo el hombre atrapado al rescatista durante la réplica.

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Sin embargo, el socorrista se negó a abandonarlo y le preguntó: "¿Tú crees en Dios?".

Juntos recitaron una oración: "Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, libértame de todo mal", mientras continuaban las labores para liberarlo.

El hombre atrapado informó que su tío había fallecido en la misma habitación donde él permanecía.

Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos 1.900 muertos, mientras agencias de la ONU avisaron de escasez de alimentos y riesgo de enfermedades.

La tragedia dejó un panorama de devastación en Venezuela, donde la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del régimen de este país sumido en una crisis profunda.

La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

Mientras se apagan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados cinco días de la sacudida, la atención humanitaria vira hacia ayudar a las muchas personas que se quedaron sin hogar.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio fueron dos de los más fuertes y devastadores ocurridos en América Latina en los últimos tiempos.

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