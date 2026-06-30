"Suelten las armas y agarren una pala": joven que busca a su hermano les envía un sentido mensaje a los militares en Venezuela

Jhonnathan Guzmán, quien busca a su hermano con sus propias manos tras los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado miércoles, describió en NTN24 las carencias que tienen en medio de las actividades de búsqueda y rescate.

Hizo un llamado a los militares para que se pongan del lado del pueblo y se unan a la búsqueda de sobrevivientes.

VEA TAMBIÉN La escasez de alimentos y refugio agrava la situación de los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela o

“Suelten las armas y agarren una pala”, fue el especial llamado que les hizo a los militares en estos tiempos de tragedia y tristeza.

Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos 1.900 muertos, mientras agencias de la ONU avisaron de escasez de alimentos y riesgo de enfermedades.

La tragedia dejó un panorama de devastación en Venezuela, donde la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del régimen de este país sumido en una crisis profunda.

La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

Mientras se apagan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados cinco días de la sacudida, la atención humanitaria vira hacia ayudar a las muchas personas que se quedaron sin hogar.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio fueron dos de los más fuertes y devastadores ocurridos en América Latina en los últimos tiempos.

Además de destruir cientos de edificios, los sismos dejaron inoperativo el principal aeropuerto de Venezuela, situado en La Guaira.

En la zona de depósitos del puerto de La Guaira, el estado más destruido por los sismos, funciona ahora una morgue improvisada.

VEA TAMBIÉN Terremoto en La Guaira segó la vida de la actriz y humorista venezolana Gabriela Fleritt o

Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida. Es una posibilidad remota pasados más de cinco días de la tragedia.