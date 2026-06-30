Milagro en medio de la tragedia: niño de 12 años fue rescatado tras 122 horas bajo los escombros que dejaron los devastadores terremotos en Venezuela

Carlos Miguel Colmenares, un niño de 12 años, resistió más de cinco días atrapado entre los escombros en Macuto, estado La Guaira, Venezuela, tras los dos devastadores terremotos que azotaron el país el pasado miércoles.

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Socorristas mexicanos, dominicanos y ecuatorianos detectaron las señales de vida del niño y procedieron a hacer todo lo posible hasta salvarlo, en el que fue considerado un milagro reportado en medio de la desolación.

Los rescatistas trabajaron sobre el terreno por más de cinco horas y vencieron los momentos de desesperanza para suministrarle oxígeno e hidratación mediante sondas y finalmente sacarlo con vida.

Aparentemente calmado, a pocos metros de donde los socorristas estaban salvando a su hijo, Carlos, su padre, esperaba el feliz desenlace de su historia.

Una socorrista se acercó a abrazar al padre, quien le dijo a ella que Carlos Miguel es su único hijo y, cuando tuvo cerca a su pequeño de 12 años, le dejó en claro lo mejor de su sentimiento: "te vamos a cuidar".

El rescate se dio poco antes de otro hecho que también fue considerado un milagro en la madrugada del martes, cuando habían transcurrido ya 136 horas desde los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5.

Un equipo de socorristas enviado desde Jordania logró hallar y salvar a un bebé, quien recibió atención médica de inmediato y se encuentra estable, según los reportes.

La ayuda de los brigadistas internacionales ha sido crucial para lograr centenares —quizá miles— de rescates exitosos.

Venezuela, entretanto, continúa sumida en la más absoluta desolación de su historia reciente por cuenta del desastre natural.

En el sexto día después de ocurrida la tragedia por el doble terremoto del miércoles antes del anochecer, la devastación solamente puede ser combatida con la esperanza que producen los rescates, permanentes hasta hace pocas horas a pesar de la disminución de las probabilidades de hallar vida.

La cifra más actualizada de fallecidos es de 1.719 y, a falta de datos oficiales creíbles, los desaparecidos están calculados en más de 50.000.