Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami a Messi tras la muerte de su padre: "No estamos hablando del valor del jugador"

Tras haber quedado eliminados de la Leagues Cup 2026 luego de perder contra el León, Inter Miami ya le da vuelta a la página para pensar en un duelo crucial de la MLS, donde se enfrentarán a Nashville SC por la cima de la Conferencia Oeste este sábado en el Geodis Park. Guillermo Hoyos, entrenador del Inter, habló sobre cómo está Messi.

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Cabe resaltar que, luego de vivir la trágica pérdida de su padre, Messi decidió disputar toda la segunda parte ante el León. Sin embargo, poco y nada pudo hacer para evitar la eliminación de Inter Miami. Ahora, está la duda de si tendrá participación en la MLS o si preferirá tomarse un tiempo más por su duelo.

Hoyos empezó su pronunciamiento hablando sobre el partido contra Nashville. Allí afirmó que será un partido importante y vibrante, ya que los dos equipos buscan el mismo objetivo.

“Es un partido importantísimo entre dos equipos que están peleando por un objetivo y que juegan por ese objetivo, así que creo que va a ser un partido importante y vibrante, como todos los que hemos jugado en diferentes lugares con ellos. Esperemos tener un resultado positivo”, afirmó.

Asimismo, cuando se le preguntó sobre Lionel Messi, el entrenador resaltó el valor del jugador como persona y aseguró que “las palabras muchas veces sobran”.

“No hay palabras, no le encuentras calificativos al valor de la persona de Messi, no estamos hablando del valor del jugador, sino del valor de un ser humano maravilloso, con un corazón inmenso. Las palabras muchas veces sobran”, expresó sobre el capitán.

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Finalmente, Guillermo enfatizó acerca de la posibilidad de que Messi no juegue el partido contra Nashville y aseguró que es algo que prefiere dejar en silencio, pues considera que, por ahora, la responsabilidad de ellos en el club es acompañar.

“Lo de Messi creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco todo, por el hecho mismo de que hay un gran dolor, esto no desvanece de un día a otro. Creo que el silencio es lo más acertado. El silencio, la tranquilidad, la paz y que él encuentre el momento. Nosotros lo tenemos que acompañar siempre y acompañar dentro de ese silencio que, para mí, el silencio es un aliado a que él pueda llegar a salir cuando pueda llegar a salir. Realmente es un ser maravilloso y una familia maravillosa, lo quiero dejar bien marcado, porque no abundan en el mundo”, aseveró Hoyos.