NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Lionel Messi

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami a Messi tras la muerte de su padre: "No estamos hablando del valor del jugador"

agosto 14, 2026
Por: David Lozano
Lionel Messi - EFE
Lionel Messi - EFE
En medio de una declaración, Guillermo Hoyos se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi dispute el partido ante Nashville.

Tras haber quedado eliminados de la Leagues Cup 2026 luego de perder contra el León, Inter Miami ya le da vuelta a la página para pensar en un duelo crucial de la MLS, donde se enfrentarán a Nashville SC por la cima de la Conferencia Oeste este sábado en el Geodis Park. Guillermo Hoyos, entrenador del Inter, habló sobre cómo está Messi.

o

Cabe resaltar que, luego de vivir la trágica pérdida de su padre, Messi decidió disputar toda la segunda parte ante el León. Sin embargo, poco y nada pudo hacer para evitar la eliminación de Inter Miami. Ahora, está la duda de si tendrá participación en la MLS o si preferirá tomarse un tiempo más por su duelo.

Hoyos empezó su pronunciamiento hablando sobre el partido contra Nashville. Allí afirmó que será un partido importante y vibrante, ya que los dos equipos buscan el mismo objetivo.

Es un partido importantísimo entre dos equipos que están peleando por un objetivo y que juegan por ese objetivo, así que creo que va a ser un partido importante y vibrante, como todos los que hemos jugado en diferentes lugares con ellos. Esperemos tener un resultado positivo”, afirmó.

Asimismo, cuando se le preguntó sobre Lionel Messi, el entrenador resaltó el valor del jugador como persona y aseguró que “las palabras muchas veces sobran”.

No hay palabras, no le encuentras calificativos al valor de la persona de Messi, no estamos hablando del valor del jugador, sino del valor de un ser humano maravilloso, con un corazón inmenso. Las palabras muchas veces sobran”, expresó sobre el capitán.

o

Finalmente, Guillermo enfatizó acerca de la posibilidad de que Messi no juegue el partido contra Nashville y aseguró que es algo que prefiere dejar en silencio, pues considera que, por ahora, la responsabilidad de ellos en el club es acompañar.

“Lo de Messi creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco todo, por el hecho mismo de que hay un gran dolor, esto no desvanece de un día a otro. Creo que el silencio es lo más acertado. El silencio, la tranquilidad, la paz y que él encuentre el momento. Nosotros lo tenemos que acompañar siempre y acompañar dentro de ese silencio que, para mí, el silencio es un aliado a que él pueda llegar a salir cuando pueda llegar a salir. Realmente es un ser maravilloso y una familia maravillosa, lo quiero dejar bien marcado, porque no abundan en el mundo”, aseveró Hoyos.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Inter de Miami

Fútbol

Jugadores

Selección Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Futbolistas Messi y Cristiano Ronaldo | Fotos: EFE-AFP
Lionel Messi

Cristiano Ronaldo tras publicación de Messi por muerte de su padre reaccionó en minutos y le escribió sentido mensaje

futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández-Foto: EFE
Fútbol

“Me devolvieron las ganas de jugar”: Chicharito Hernández fue presentado por el Atlético Dallas de la segunda categoría de EE. UU.

Pelea en la final del Mundial 2026 (AFP)
Mundial 2026

La pelea que nadie vio: final del Mundial 2026 terminó a los golpes y hasta el entrenador de Argentina tuvo que intervenir

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Irán y EE. UU. - Canva
Estados Unidos ataca a Irán

EE. UU. atacó un aeropuerto del régimen iraní sin causar víctimas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Desconcertante declaración de Trump: "estamos trabajando muy de cerca con la administración, Venezuela es un lugar muy feliz"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Aranceles

Colombia en la misma categoría que regímenes de Nicaragua y Venezuela ante Trump en cuanto aranceles

Afectaciones de estructuras en Japón, tras fuerte terremoto - Foto referencia: EFE
Sismo en Japón

Cámara de un auto registró el momento exacto en el que se sacudió a Japón tras el fuerte terremoto

Rosalía | Foto: EFE
Rosalía

"Solo tengo amor por Argentina": la española Rosalía rompe el silencio tras polémica por publicación después de final del Mundial

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

El chef español José Andrés-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

El chef José Andrés dona un millón de dólares para reactivación de pequeños negocios de alimento en Colombia tras el terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023