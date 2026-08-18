NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
Presos políticos

Falleció Nexi Carrillo, madre del preso político venezolano Varnei Vargas: no pudo ver a su hijo en libertad

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Nexi Carrillo de Vargas, madre del preso político venezolano Varnei Vargas / Varnei Vargas - Fotos: X
Nexi Carrillo de Vargas, madre del preso político venezolano Varnei Vargas / Varnei Vargas - Fotos: X
Carrillo llevaba poco más de un año con un delicado estado de salud, mientras esperaba una posible excarcelación de su hijo, la cual nunca llegó.

Este martes 18 de agosto falleció Nexi Carrillo de Vargas, madre del preso político venezolano Varnei Vargas. La mujer no pudo ver a su hijo en libertad.

o

Según reportes, Carrillo llevaba poco más de un año con un delicado estado de salud, mientras esperaba una posible excarcelación de su hijo, la cual nunca llegó.

Varnei Vargas, hijo único de Carrillo, lleva casi tres años detenido. Inicialmente, estuvo recluido en El Helicoide, sede del SEBIN, y posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario Yare II.

o

Hasta la fecha, sus allegados han advertido sobre problemas de hipertensión y su delicado estado de salud.

¿Cuántos presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 14 de agosto?

El régimen venezolano anunció que 131 presos políticos serían excarcelados; sin embargo, la ONG Foro Penal señaló que solo han sido 81 excarcelados.

o

Dinorah Figuera, quien lidera la parte opositora que está en negociación con el oficialismo, escribió en X que urgía claridad en relación con las cifras oficiales.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos.

No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.

Temas relacionados:

Presos políticos

Dictadura en Venezuela

Violación de Derechos Humanos

centros de tortura

Fallecimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Crimen de un conductor en Bogotá - Canva
Asesinato

Conductor de aplicación murió en Bogotá tras recibir varios disparos de pasajeros que le robaron el carro: “No me maten”

Abelardo De La Espriella y Gianni Infantino - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en medio de polémica en la FIFA: lo que se sabe de su visita a Cali

Nicolás Maduro - Foto EFE
Maduro capturado

Maduro, un verano en Nueva York: el dictador completa 202 días tras las rejas en EEUU tras ser capturado en enero

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Hantavirus - Foto Canva de referencia
Venezuela

Ministerio de Salud de Venezuela confirma tres muertes por Hantavirus en Anzoátegui e investiga dos decesos en Barinas

Crimen de un conductor en Bogotá - Canva
Asesinato

Conductor de aplicación murió en Bogotá tras recibir varios disparos de pasajeros que le robaron el carro: “No me maten”

Abelardo De La Espriella y Gianni Infantino - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en medio de polémica en la FIFA: lo que se sabe de su visita a Cali

Nicolás Maduro - Foto EFE
Maduro capturado

Maduro, un verano en Nueva York: el dictador completa 202 días tras las rejas en EEUU tras ser capturado en enero

Bolívar ante Sao Paulo en Copa Sudamericana - Foto: EFE
Fútbol

Bus destinado para transportar a un equipo en Copa Sudamericana fue interceptado con decenas de ladrillos de marihuana

El periodista Carlos Andrés Aponte confirmó fallecimiento de sus familiares- Foto: captura de pantalla ilustración Canva
Terremoto en Colombia

"En un acto de amor infinito de un abuelo, se acurruca y tapa a la niña": duro relato de periodista que perdió a sus padres en terremoto en Colombia

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

"Delcynismo": La emergencia que dejó expuesta la incapacidad del régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023