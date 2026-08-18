"Necesito que me liberen a mi hijo, quiero estar con él": las palabras de la señora Nexi Carrillo, madre del preso político venezolano Varnei Vargas, antes de fallecer

Este martes 18 de agosto falleció Nexi Carrillo de Vargas, madre del preso político venezolano Varnei Vargas. La mujer no pudo ver a su hijo en libertad.

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Antes de partir del plano terrenal, la señora Nexi dejó un mensaje que posteriormente fue difundido en redes sociales.

"Necesito que me liberen a mi hijo, no sé nada de él, de su salud, quiero estar con él", expresó la adulta mayor.

Según reportes, Carrillo llevaba poco más de un año con un delicado estado de salud, mientras esperaba una posible excarcelación de su hijo, la cual nunca llegó.

Varnei Vargas, hijo único de Carrillo, lleva casi tres años detenido. Inicialmente, estuvo recluido en El Helicoide, sede del SEBIN, y posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario Yare II.

Hasta la fecha, sus allegados han advertido sobre problemas de hipertensión y su delicado estado de salud.

¿Cuántos presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 14 de agosto?

El régimen venezolano anunció que 131 presos políticos serían excarcelados; sin embargo, la ONG Foro Penal señaló que solo han sido 81 excarcelados.

Dinorah Figuera, quien lidera la parte opositora que está en negociación con el oficialismo, escribió en X que urgía claridad en relación con las cifras oficiales.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos.

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No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.