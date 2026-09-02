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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Transición democrática
Programa: El Informativo

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez han coincidido en su discurso sobre la transición democrática en Venezuela, descartando un calendario inmediato para elecciones libres, indicando que el pueblo venezolano aún “no está listo”. Sobre estos temas, El Informativo de NTN24 conversó con el periodista de investigación César Batista, director de El Pitazo, quien señaló que “estamos viendo cada vez más lejos la posibilidad de una transición hacia la democrática”.

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