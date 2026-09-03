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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en cabeza del secretario Marco Rubio, parece tener la mira puesta sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, pues anunció una nueva ronda de sanciones tras polémica reforma constitucional que atenta contra la democracia del país. "Murillo y Ortega continúan su guerra contra la democracia, profundizan las amenazas contra la seguridad de nuestra región. La administración Trump sigue comprometida en tomar medidas en respuesta y con apoyar el derecho de los nicaragüenses a elegir el futuro de su país", declaró Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

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