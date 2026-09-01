Estados Unidos defiende acuerdo petrolero en Venezuela y prioriza reconstrucción del país antes de elecciones, según alto funcionario

Un alto funcionario de Estados Unidos defendió el acuerdo petrolero en Venezuela como parte de un proceso orientado a la transición democrática y sostuvo que, antes de celebrar elecciones, es necesario reconstruir la industria petrolera, las instituciones y otras estructuras del país.

Según el funcionario, el objetivo debe ser que Venezuela pueda convertirse en una democracia y una república estables, capaces de celebrar elecciones de manera recurrente, y no limitarse a realizar una o dos elecciones.

“Una de las cosas más importantes por hacer es tener un país que pueda convertirse no en una elección de una sola vez o de dos veces, sino en una democracia estable, una república estable, que pueda celebrar elecciones de manera recurrente”, afirmó.

Asimismo, señaló que, durante los últimos años se rompieron distintas dinámicas del país y mencionó específicamente a la industria petrolera, afectada por la corrupción.

“Fue utilizada como una caja chica personal. No hubo reinversión en la dinámica de las capacidades productivas del país”, afirmó. Como consecuencia, sostuvo, Venezuela cuenta con un sector petrolero de bajo rendimiento, pese a que representa “la mayor oportunidad a corto plazo para generar ingresos para su gente y su país”.

También afirmó que Venezuela necesita reconstruir otros elementos de su sociedad. Puso como ejemplo el sistema electoral y señaló que, si hubiera una elección la próxima semana, esta utilizaría mecanismos de voto creados por el régimen chavista-madurista y que el resultado “ciertamente no sería deseable ni ideal”.

El funcionario agregó que los partidos políticos apenas comienzan a reorganizarse después de años de exilio y de haber sido desplazados, y destacó la necesidad de una prensa libre y abierta.

“Estamos activamente comprometidos en esos esfuerzos para lograr el proceso de reconciliación necesario que abra el espacio para que ocurra la transición democrática y, en última instancia, para que se celebren elecciones libres y justas que sean duraderas y conduzcan a una república duradera”, dijo.

Además, señaló que, la siguiente fase de las conversaciones está prevista para reanudarse a mediados de septiembre y afirmó que Washington seguirá presionando en ese proceso.

“Queremos que cuando llegue ese día, y llegará pronto, el nuevo gobierno de Venezuela, el gobierno de la república democráticamente electo, no herede un país roto, sino un país que al menos haya sido estabilizado y esté funcionando para evitar el caos, evitar el colapso y asegurar que estén preparados para el éxito, de modo que la república pueda ser duradera”, afirmó.

Sostuvo que el acuerdo petrolero cumple, desde la perspectiva de Washington, dos propósitos. El primero, explicó, es promover el interés nacional de Estados Unidos mediante una participación accionaria y la capacidad de comprar petróleo a costo de manera confiable, algo que consideró importante para la seguridad energética estadounidense, especialmente dentro del hemisferio.

El segundo es garantizar que los recursos petroleros venezolanos no estén alineados con adversarios de Estados Unidos.

“¿Queremos que empresas rusas y chinas controlen la riqueza de un país en nuestro hemisferio, o queremos que los Estados Unidos, en combinación y asociación con el pueblo venezolano, tengan influencia sobre esos recursos para que beneficien al pueblo venezolano, lo cual beneficia nuestro interés?”, planteó el funcionario.