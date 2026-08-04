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Real Madrid

Vinícius Jr. revela en medio de especulación sobre posible salida del club el pedido que le hizo Mourinho tras llegada al Real Madrid

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
El delantero brasileño mencionó que el técnico portugués le pidió seguir con su estilo de juego y afrontar la temporada con esa intención.

Vinícius Jr. aseguró que José Mourinho le pidió mantener la esencia que lo transformó en una de las figuras del Real Madrid: jugar con alegría, confianza y sin perder su identidad dentro del campo.

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El delantero brasileño habló este martes ante los medios oficiales del club luego de haberse incorporado a la pretemporada del equipo y detalló cuales las primeras indicaciones que recibió del nuevo entrenador portugués.

"Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol", afirmó Vinícius al ser consultado sobre las exigencias de Mourinho en esta nueva etapa.

El atacante aún se encuentra en proceso de adaptación al nuevo cuerpo técnico y los nuevos compañeros que arribaron a la plantilla , entre ellos Bernardo Silva, Denzel Dumfries y Carlos Espí.

No obstante, afirmó que su prioridad es estar listo para una temporada exigente con el conjunto blanco.
"Hay que preparar básicamente la temporada para tener menos lesiones y poder contar con todos durante la temporada", explicó el jugador.

La llegada de Mourinho al Real Madrid de igual forma coincide con un momento de incertidumbre acerca del futuro de Vinícius, su contrato con el club finaliza en 2027.
En las últimas semanas han nacido versiones acerca de una probable renovación o de una salida del atacante, aunque el jugador evitó referirse de forma directa a esas especulaciones.

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Por ahora, Vinícius está centrado en la preparación del equipo. El Real Madrid volvió a los entrenamientos este martes tras una doble jornada de trabajo y sigue con su puesta a punto antes de los próximos compromisos amistosos.

El conjunto español jugará el sábado un partido de preparación frente al Ferencváros de Hungría en Budapest, como parte de una serie de partidos previos al inicio de la competición oficial.

Luego de ese duelo, el equipo blanco afrontará el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo de La Coruña el 12 de agosto y otro amistoso frente al Schalke 04 en Alemania el día 16.

El debut del Real Madrid en LaLiga EA Sports será el 22 de septiembre ante el Espanyol en el RCDE Stadium, en una temporada en la que Vinícius querrá recuperar su mejor versión bajo las órdenes de Mourinho.

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