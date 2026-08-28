Estados Unidos habría planificado acuerdo petrolero con el régimen de Venezuela antes de la captura de Maduro

Estados Unidos negocia un histórico acuerdo petrolero en Venezuela. Según reveló el portal Axios, la inédita operación involucra el control estratégico de más de una docena de campos de explotación productivos, que cuentan con 90.000 millones de barriles de crudo. Las conversaciones son confidenciales, y estarían encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.