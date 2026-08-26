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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Venezuela

"Lo único que me quedó libre fue esta mano": sobrevivió seis horas bajo los escombros y ahora ayuda desde Miami a víctimas de los terremotos en Venezuela

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Entrega de ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela - Foto tomada de X @usembassyve
Entrega de ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela - Foto tomada de X @usembassyve
Andy Abreu perdió una pierna luego de haber estado atrapado en La Guaira y transformó su experiencia en un compromiso con otros damnificados.

Andy Abreu sobrevivió al terremoto que golpeó Caraballeda, en La Guaira, luego de pasar seis horas bajo los escombros de su vivienda. Tras perder una pierna como consecuencia de las heridas, el venezolano ha decidido hacer de su experiencia en una campaña para ayudar a las personas que aún enfrentan las consecuencias de los sismos.

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Abreu en este momento se encuentra en el sur de Florida, lugar donde participa en los esfuerzos de recolección y envío de suministros humanitarios con destino a las comunidades que resultaron afectadas en Venezuela. Su objetivo, según explicó, es volver personalmente a La Guaira para suministrar parte de la ayuda y acompañar a las familias damnificadas.

El empresario también revivió os momentos en los que quedó sepultado luego del movimiento telúrico ocurrido el pasado 24 de junio. En las horas que estuvo atrapado, a duras penas tenía una mano libre. “Lo único que me quedó libre fue esta mano. Entonces yo tocaba así y sentí la tierra y vi que prácticamente estaba enterrado”, mencionó en una entrevista con Univisión.

Las lesiones que sufrió obligaron a que se le tuviese que amputar una pierna, consecuencia que significó el comienzo de una nueva etapa personal luego de la tragedia.

Pero lejos de enfocarse exclusivamente en su propia recuperación, Abreu eligió involucrarse en la asistencia a otras personas que resultaron afectadas por los terremotos. Explicó que el poder salir con vida de entre los escombros le generó una sensación de responsabilidad para quienes seguían en una situación similar.

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“En el momento que yo sobrevivo y estoy vivo y logro despertar nuevamente, sentí como un compromiso de que yo tengo que ayudar”, expresó.

Desde Miami, su labor se ha juntado a una movilización humanitaria que tiene consigo llevar alimentos, equipos médicos y otros artículos que tienen como destino Venezuela. Organizaciones y voluntarios del sur de Florida siguen con centros de acopio para recolectar los recursos que después son enviados a las zonas que están afectadas.

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