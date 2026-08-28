Las heroicas imágenes del primer gran golpe del gobierno Abelardo de la Espriella al Tren de Aragua

Con este impactante video, la Policía Nacional de Colombia reportó el primer gran golpe del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella contra la banda criminal transnacional de origen venezolano el Tren de Aragua. En cooperación con la agencia antidrogas y con servicios de inteligencia de estados unidos, las autoridades colombianas lograron ubicar y capturar en Bogotá a Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Nairobi’, un peligroso jefe de ese grupo narco-terrorista designado quien venía siendo buscado desde meses atrás.