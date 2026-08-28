Nuevo buque de guerra de EEUU llega a Ecuador para operaciones antidrogas en alianza con Colombia

Estados Unidos refuerza su lucha contra el narcotráfico en la región; este viernes, la administración del presidente Donald Trump desplegó en el Puerto de Manta, en Ecuador, un buque destructor de misiles guiados ‘USS Gridley’. La nueva acción por parte de la nación norteamericana se da luego de que el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, adelantara un encuentro en Tumaco, Nariño, con altos mandos militares de Colombia y Ecuador, por medio del cual se afianzó la coalición antidrogas.