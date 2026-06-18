Estados Unidos permitió que al menos 12 buques pasaran el estrecho de Ormuz tras acuerdo con régimen de Irán

Las fuerzas armadas de Estados Unidos permitieron que al menos 12 barcos cruzaran el estrecho de Ormuz tras la firma de un acuerdo entre Washington y Teherán, anunció este jueves el vicepresidente JD Vance.

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"En cuanto al bloqueo, el CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo", dijo Vance a los periodistas, en referencia al mando militar estadounidense responsable de Oriente Medio.

De acuerdo con JD Vance, el período de 60 días para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó este jueves.

"Yo diría que el período de 60 días comenzó oficialmente hoy", dijo Vance en rueda de prensa en la Casa Blanca, tras la inesperada firma del memorando de acuerdo por parte del presidente Donald Trump la víspera en Versalles (Francia).

El documento fue también firmado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

"Mi plan es ir a Suiza (...) Creemos que estas negociaciones técnicas van a comenzar en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar", dijo Vance.

"Irán no es un país del cual sea fácil salir", comentó, en una alusión a los negociadores de ese país.

Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval que había impuesto a los puertos iraníes para impedir la navegación desde o hacia Irán, informó por otra parte el ejército.

Los buques de guerra norteamericanos "permanecerán en la zona general para asegurarse de que se cumplan todos los aspectos del acuerdo", señaló en X el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (CENTCOM).

"El CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo", dijo Vance a los periodistas.