NTN24
Jueves, 18 de junio de 2026
Jueves, 18 de junio de 2026
J. D. Vance

Estados Unidos permitió que al menos 12 buques pasaran el estrecho de Ormuz tras acuerdo con régimen de Irán

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz-Foto: AFP
Se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz-Foto: AFP
El período de 60 días para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó este jueves, informó JD Vance.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos permitieron que al menos 12 barcos cruzaran el estrecho de Ormuz tras la firma de un acuerdo entre Washington y Teherán, anunció este jueves el vicepresidente JD Vance.

TE PUEDE INTERESAR:

"En cuanto al bloqueo, el CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo", dijo Vance a los periodistas, en referencia al mando militar estadounidense responsable de Oriente Medio.

De acuerdo con JD Vance, el período de 60 días para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó este jueves.

"Yo diría que el período de 60 días comenzó oficialmente hoy", dijo Vance en rueda de prensa en la Casa Blanca, tras la inesperada firma del memorando de acuerdo por parte del presidente Donald Trump la víspera en Versalles (Francia).

El documento fue también firmado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

"Mi plan es ir a Suiza (...) Creemos que estas negociaciones técnicas van a comenzar en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar", dijo Vance.

"Irán no es un país del cual sea fácil salir", comentó, en una alusión a los negociadores de ese país.

o

Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval que había impuesto a los puertos iraníes para impedir la navegación desde o hacia Irán, informó por otra parte el ejército.

Los buques de guerra norteamericanos "permanecerán en la zona general para asegurarse de que se cumplan todos los aspectos del acuerdo", señaló en X el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (CENTCOM).

"El CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo", dijo Vance a los periodistas.

Temas relacionados:

J. D. Vance

Estados Unidos

Irán

estrecho de Ormuz

CENTCOM

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Al presidente se le olvidó el artículo 188 de la Constitución": abogado que interpuso tutela contra Petro habla en La Noche de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Francisco Barbosa, exfical general de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones en Colombia

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

"Petro viene haciendo campaña proselitista": abogado analiza fallo judicial en contra del presidente colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Bad Bunny se reunió con el papa León XIV - EFE
Papa

"Debió tirar más fotos": el Vaticano asegura que Bad Bunny se reunió con el papa León XIV, pero no publicó imágenes del encuentro

Claudia Sheinbaum, presidente de México / Julieta Venegas, cantautora mexicana - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se refiere a polémica canción de Julieta Venegas que fue utilizada en acto de su gobierno: "Nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial"

Papa León XIV - Foto: EFE
Perú

Gobierno de Perú anunció que el papa León XIV visitará el país suramericano antes de fin de año

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bad Bunny se reunió con el papa León XIV - EFE
Papa

"Debió tirar más fotos": el Vaticano asegura que Bad Bunny se reunió con el papa León XIV, pero no publicó imágenes del encuentro

Claudia Sheinbaum, presidente de México / Julieta Venegas, cantautora mexicana - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se refiere a polémica canción de Julieta Venegas que fue utilizada en acto de su gobierno: "Nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial"

Papa León XIV - Foto: EFE
Perú

Gobierno de Perú anunció que el papa León XIV visitará el país suramericano antes de fin de año

Aviones de American Airlines - Foto: EFE
Vuelos

Embajada de EE. UU. en Venezuela anuncia nuevo vuelo que conectará a Miami con Caracas y que hace parte del plan de tres fases tras la captura de Maduro

Lewis Hamiltón ganó con Ferrari el Gran Prmeio de Barcelona / FOTO: EFE
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton lloró tras ganar el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1; es su primera victoria con Ferrari

Roberto Sánchez | Foto: AFP
Justicia peruana

Justicia de Perú envía al candidato Roberto Sánchez a juicio por una presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido a horas de que se desarrolle la segunda vuelta electoral

El Helicoide | Foto: EFE
El Helicoide

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre