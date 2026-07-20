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Donald Trump

"Les queda muy poco"; así fue la novena noche de ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

julio 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Donald Trump/ Ataque de EE. UU. al régimen de Irán - Foto AFP
Donald Trump/ Ataque de EE. UU. al régimen de Irán - Foto AFP
El Comando Central de Estados Unidos dijo que había iniciado "una nueva oleada de ataques" destinada a "mermar" la capacidad del régimen de Irán.

Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron al régimen de Irán por novena noche consecutiva mientras crecía la preocupación por el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, después de que la dictadura de los ayatolás informara de que dos petroleros habían explotado y quedado inmovilizados.

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos dijo que había iniciado "una nueva oleada de ataques" destinada a "mermar" la capacidad del régimen de Irán para atacar buques comerciales en las vitales rutas marítimas del estrecho.

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El presidente de Estados Unidos, por su parte, aseguró que Estados Unidos le había dado un "duro golpe" al régimen de Irán, y que "les queda muy poco" en el ámbito militar.

Los ataques forman parte de un ciclo de escalada de ataques entre Estados Unidos y el régimen de Irán tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego provisional firmado hace un mes, lo que agrava la lucha por el control del estrecho de Ormuz, que ha interrumpido el suministro energético.

La agencia de noticias semioficial del régimen iraní Tasnim, citando la información de sus propios reporteros, señaló que misiles de Estados Unidos alcanzaron varias ciudades iraníes en la madrugada del lunes.

Se escucharon explosiones en Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr y Bandar Imam Jomeini, según Tasnim.

El secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos seguiría atacando a Irán mientras este atacaba el transporte marítimo comercial mundial.

"El estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional, y ellos siguen lanzando ataques contra los buques que lo transitan", expuso Rubio.

"Mientras Irán insista en controlar una vía navegable internacional, tendremos que responder a ello. Estados Unidos siempre está abierto a una solución diplomática", mencionó.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní anunció un ataque sorpresa contra "el cuartel general de operaciones especiales del enemigo en la zona siria de Al-Tanf".

La Guardia Revolucionaria también dijo haber atacado con misiles balísticos aviones de Estados Unidos en el aeropuerto de Áqaba, en Jordania.

El régimen de Irán había llevado a cabo anteriormente un ataque con drones contra activos y equipos militares de Estados Unidos en el campamento de Al-Adiri y en la base aérea de Ali al-Salem, en Kuwait, informó la televisión del régimen a primera hora del domingo.

El Gobierno de Kuwait señaló que una planta desalinizadora había sido atacada por segundo día consecutivo, provocando un incendio, y lo calificó de ataque directo contra una infraestructura civil vital.

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El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó a última hora del domingo de que había recibido un aviso de que un buque estaba en llamas no muy lejos de la costa de Omán, aunque aún no se había verificado la causa.

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