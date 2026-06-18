NTN24
Jueves, 18 de junio de 2026
Jueves, 18 de junio de 2026
Régimen de Irán

Trump afirma que el acuerdo con Irán significa "victoria" para EE. UU. y dice que quienes critican el pacto son "envidiosos y gente mala"

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos y el régimen de Irán ratificaron el miércoles la firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que el acuerdo alcanzado con Irán para cesar las hostilidades equivale a "victoria" para Estados Unidos, y rechazó las críticas que ha recibido incluso entre miembros de su propio partido.

"No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Son noticias falsas! Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios del petróleo más bajos y victoria. Miren el mercado de valores", dijo Trump en su red Truth Social, donde atribuyó las críticas a la oposición demócrata.

o

Además, mas temprano llamó “tontos” a quienes han considerado que el acuerdo no fue lo “suficientemente duro con Irán”.

“Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con irán, cuando el mercado de valores acaba de alcanzar un récord máximo, y los precios del petróleo están cayendo en picada, son o bien envidiosos, malas personas, o estúpidos”, aseguró.

Estados Unidos y el régimen de Irán ratificaron el miércoles la firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y revelaron el texto de su memorándum de entendimiento, mediante el cual Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido en el marco de futuras negociaciones.

Trump firmó personalmente una copia del acuerdo, durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G7.

Por su parte, Irán recordó que ya lo había suscrito electrónicamente y consideró que quizás no haga falta una ceremonia el viernes en Suiza, como se había adelantado.

Temas relacionados:

Régimen de Irán

Tensión entre Irán y Estados Unidos

Protestas Irán

Israel - Irán

Irán - EEUU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Al presidente se le olvidó el artículo 188 de la Constitución": abogado que interpuso tutela contra Petro habla en La Noche de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Francisco Barbosa, exfical general de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones en Colombia

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

"Petro viene haciendo campaña proselitista": abogado analiza fallo judicial en contra del presidente colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Sepultan a Carmen Navas tras fallecer días después de conocer la muerte de su hijo a manos del régimen de Venezuela - AFP
Presos políticos

Sepultan a Carmen Navas tras fallecer días después de conocer la muerte de su hijo a manos del régimen de Venezuela

Daniel Ortega | Foto: AFP
Sanciones

Estados Unidos anuncia restricción de visas contra más de 100 funcionarios del régimen nicaragüense: "La administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad"

María Claudia Tarazona, María Corina Machado y Paloma Valencia en Panamá
Paloma Valencia

Paloma Valencia confirma encuentro con María Corina Machado en Panamá: "Colombia no puede repetir la historia de Venezuela"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luis Díaz. delantero de la Selección Colombia - Foto: AFP
Luis Díaz

Gol de Lucho Díaz en El Campín enciende la ilusión de los colombianos de cara al Mundial 2026

Sepultan a Carmen Navas tras fallecer días después de conocer la muerte de su hijo a manos del régimen de Venezuela - AFP
Presos políticos

Sepultan a Carmen Navas tras fallecer días después de conocer la muerte de su hijo a manos del régimen de Venezuela

Charles Leclerc | Foto: EFE
Charles Leclerc

De impacto: el piloto Charles Leclerc renovó su contrato con Ferrari y se acerca a romper récord que dejó Michael Schumacher en la escudería italiana

Daniel Ortega | Foto: AFP
Sanciones

Estados Unidos anuncia restricción de visas contra más de 100 funcionarios del régimen nicaragüense: "La administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad"

Guardia Revolucionaria Islámica del régimen de Irán - Foto EFE
Departamento del Tesoro

EE. UU. anuncia nuevas sanciones contra personas y entidades "que han apoyado la adquisición de armas" en nombre del régimen de Irán

María Claudia Tarazona, María Corina Machado y Paloma Valencia en Panamá
Paloma Valencia

Paloma Valencia confirma encuentro con María Corina Machado en Panamá: "Colombia no puede repetir la historia de Venezuela"

José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"No vamos a tener interacción con Delcy Rodríguez, nuestra interacción con Venezuela será por la vía de EE. UU.": José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre