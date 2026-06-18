Trump afirma que el acuerdo con Irán significa "victoria" para EE. UU. y dice que quienes critican el pacto son "envidiosos y gente mala"

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que el acuerdo alcanzado con Irán para cesar las hostilidades equivale a "victoria" para Estados Unidos, y rechazó las críticas que ha recibido incluso entre miembros de su propio partido.

"No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Son noticias falsas! Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios del petróleo más bajos y victoria. Miren el mercado de valores", dijo Trump en su red Truth Social, donde atribuyó las críticas a la oposición demócrata.

VEA TAMBIÉN Trump confirmó que ya firmó el documento del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán o

Además, mas temprano llamó “tontos” a quienes han considerado que el acuerdo no fue lo “suficientemente duro con Irán”.

“Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con irán, cuando el mercado de valores acaba de alcanzar un récord máximo, y los precios del petróleo están cayendo en picada, son o bien envidiosos, malas personas, o estúpidos”, aseguró.

Estados Unidos y el régimen de Irán ratificaron el miércoles la firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y revelaron el texto de su memorándum de entendimiento, mediante el cual Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido en el marco de futuras negociaciones.

Trump firmó personalmente una copia del acuerdo, durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G7.

Por su parte, Irán recordó que ya lo había suscrito electrónicamente y consideró que quizás no haga falta una ceremonia el viernes en Suiza, como se había adelantado.