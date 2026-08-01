Este es el número de migrantes que entró a Ceuta, España, en menos de tres días

Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, indicó que "unas 60.000 personas" entraron a la ciudad en menos de tres días, entre el miércoles y el viernes.

El Ministerio del Interior español, por su parte, situó el número de llegadas en unos 50.000. En todo caso, la cifra representa alrededor del 70% de los cerca de 84.000 habitantes del pequeño territorio de 18,5 km².

Es además muy superior a las de mayo de 2021, cuando en muy pocos días llegaron unas 12.000 personas a Ceuta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que "casi todos" los migrantes que entraron en los últimos días ya habían regresado a Marruecos, aunque reconoció que es difícil dar cifras exactas.

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Al menos 67 migrantes murieron al intentar entrar en territorio español de Ceuta, según el gobierno.

La ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África, se encuentra en máxima alerta debido a una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes, provocada por la entrada irregular de miles de personas procedentes de Marruecos en un lapso de apenas 72 horas.

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Las autoridades españolas consideran la situación una "violación de la integridad territorial" y han declarado la emergencia humanitaria ante el colapso absoluto de sus servicios básicos.