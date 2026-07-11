Este será el nuevo ministro de Agricultura de Colombia: el presidente electo Abelardo de la Espriella lo designó para que acompañe su Gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció su nueva designación en el gabinete que lo acompañará en su Gobierno, el cual comenzará el próximo 7 de agosto cuando tome posesión.

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En un mensaje en X, De la Espriella indicó que su ministro de Agricultura será Indalecio Dangond Baquero, a quien describió como “un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de la Nación comienza en materia del agro”.

“Trabajaremos para que nuestros productores tengan títulos de propiedad, acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, riego y nuevos mercados. Vamos a fortalecer el emprendimiento rural, impulsar la producción nacional y convertir el campo en una fuente de prosperidad, empleo y seguridad alimentaria”, añadió.

El presidente electo de Colombia continúa anunciando los nombres de sus ministros y las respectivas carteras a las que se suman. Además del Ministerio de Agricultura, otras dependencias como Defensa, Comercio, Educación, Justicia, Vivienda, Deporte y Cancillería ya tienen definidos sus ministros.

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El tema de transición de mando en Colombia sigue siendo tema de gran importancia por estos días tras declaraciones del presidente Gustavo Petro y del candidato perdedor Iván Cepeda que cuestionan la integridad del proceso electoral.

Precisamente, Estados Unidos y trece naciones del Escudo de las Américas emitieron un firme comunicado exigiendo una transición pacífica y ordenada del poder en Colombia tras la victoria electoral de Abelardo de la Espriella.

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"Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia", señala el documento oficial compartido por el secretario de Estado Rubio Rubio en sus redes sociales.

El comunicado enfatiza que "desconocer los resultados oficialmente proclamados" por las autoridades constituye un grave desconocimiento de la voluntad popular y de los principios que sustentan el Estado de derecho.