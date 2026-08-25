Estados Unidos reanuda la construcción de 100 kilómetros de muro fronterizo en Arizona pese a oposición de pueblo indígena nativo

El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes la reactivación de un proyecto para construir 100 kilómetros de muro fronterizo entre Arizona y México, una iniciativa que avanza a pesar del rechazo frontal de la Nación Tohono O’odham.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, defendió la continuidad del plan denominado “Tucson 5” argumentando que la barrera es indispensable para frenar el paso en una de las rutas más peligrosas del suroeste.

“Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los carteles”, señaló Scott mediante un comunicado oficial.

La decisión se produce luego de que un juez federal en California desestimó un recurso presentado en junio por la tribu Tohono O’odham para frenar temporalmente la construcción en su reserva del sur de Arizona.

El tribunal determinó que los demandantes no lograron demostrar una invasión federal ilegal o una reducción indebida de su territorio.

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Pese al fallo judicial, la congresista demócrata Adelita S. Grijalva, acompañada por otros legisladores federales, exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento del Interior (DOI) la suspensión inmediata de las obras, criticando la falta de un proceso de consulta genuino con las comunidades nativas.